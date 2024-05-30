

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İran uyruklu B.D. ile Afganistan uyruklu Mustafa N.K. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., eline aldığı bıçakla Mustafa N.K.'yi yaraladı.

Balkondan Aşağıya Attı

Olayın devamında, B.D., yaraladığı Mustafa N.K.’yi üçüncü kattaki balkondan aşağıya attı. Balkondan düşen Mustafa N.K. ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Acil Müdahale

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Mustafa N.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlı Gözaltına Alındı

Polis ekipleri, olay yerine intikal ettikten sonra suç aleti bıçak ile birlikte B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, B.D.’nin olay sırasında evde bulunan ve olaya karıştığı belirlenen ismi öğrenilemeyen bir kadın da polis merkezine götürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis, olayın tüm ayrıntılarını ve sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.