Yeni 2024 Kawasaki Brute Force 750 ATV'ler çıktı! Özellikleri ve fiyatı neler?

Kawasaki'nin Yenilikleri

Kawasaki, 2024 yılı için spor ve hizmet amaçlı inşa edilmiş yeni bir Brute Force 750 ATV filosunu tanıttı. Yeni Brute Force 750, performans ve kullanım kolaylığı açısından önemli güncellemeler içeriyor. 2024 sürümünde dikkat çeken özelliklerden biri, optimum görünürlük sağlamak amacıyla otomatik parlaklık ayarına sahip yeni bir 4,3 inç TFT renkli gösterge ekranıdır. Ayrıca, seçili modellerin ön ve arka kısımlarında Kawasaki'nin KQR aksesuar kataloğuyla uyumlu kargo rafları bulunuyor. Tüm modeller, gidona monte edilmiş entegre bölme ışığı dahil olmak üzere tam LED aydınlatma sistemiyle donatılmıştır.

Dış Tasarım ve Stil Seçenekleri

Yeni Brute Force 750, tamamen yeniden tasarlanmış dış yapısı ile çamur sıçramasını en aza indiren bir yapı sunuyor. Bu yeni dış tasarım, çeşitli stil seçenekleri ile birleştirilerek kullanıcılara estetik ve fonksiyonellik kazandırıyor.

Performans Özellikleri

Brute Force 750, sıvı soğutmalı, 749 cc, V-ikiz dört zamanlı motoruyla 4750 RPM'de maksimum 42,7 pound-feet tork üretiyor. ATV'nin değişken ön diferansiyel kontrolü, torku kolla ayarlayarak engebeli arazide daha kolay gezinmeyi sağlıyor. Kullanılmadığı zaman sistem, optimum çekiş için sınırlı kaymalı diferansiyel olarak işlev görüyor. Ayrıca, elektrikle seçilebilen 2WD/4WD sistemi, kullanıcıya çeşitli sürüş koşullarına uyum sağlama imkanı tanıyor.

Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS)

750 modeli, gerekli direksiyon desteği seviyesini belirlemek için elektrikli hidrolik direksiyona (EPS) sahip. EPS sistemi, gidon girişini ve aracın hız ile tork sensörlerini okuyarak ayarlamalar yapıyor. Bu sistem, tekerleklere gelen şokların neden olduğu çarpma yönlendirmesi ve geri tepmeden kola doğru istenmeyen hareketi azaltarak konforlu bir sürüş sağlıyor. 2024 modellerinde CST lastikleri, daha iyi çekiş ve artırılmış lastik sertliği için tercih edilmiş.

Çekme Kapasitesi ve Taşıma Özellikleri

Brute Force 750, 1.250 pound çekme kapasitesiyle dikkat çekiyor ve standart bir römork bağlantı braketine sahip. Ön koruma, 3.000 poundluk sınıftaki bir vinci taşıyabilecek kapasitede bir vinç sistemiyle donatılabilir. Seçili modellerde, kovaları sabitlemek için oluklara sahip, plastik kapaklı yeni ön ve arka taşıyıcılar bulunuyor. Ön taşıyıcı 88 pound, arka taşıyıcı ise 176 pound'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip.

Montaj ve Aksesuar Seçenekleri

Bağlantı noktaları olarak hizmet vermek üzere bazı çelik parçalar alttan açığa çıkarılmıştır. Tüm modellerde KQR aksesuarları için hızlı çıkarma özelliğine sahip montaj noktaları bulunmaktadır. Bu montaj noktaları, kullanıcıların ATV'lerini ihtiyaçlarına göre kişiselleştirmelerine olanak tanıyor.

Fiyat ve Stok Durumu

2024 Kawasaki Brute Force 750 ATV serisindeki tüm modeller şu anda sipariş edilebilir. Standart Brute Force 750 modeli 9.999 dolardan, 750 EPS modeli 11.399 dolardan ve 750 EPS LE modeli 11.999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Daha fazla bilgi için kawasaki.com'u ziyaret edebilirsiniz.