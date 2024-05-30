Ruslar Türkiye'den Çekildi, Arap yatırımcılar Karadeniz'e yöneldi

Dolar kuru yükseldi, emlak sektörü hareketlendi

Son yıllarda dolar kurunda yaşanan artış, Türk vatandaşlarını zor durumda bırakırken, emlak sektörü yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Doların yükselmesiyle Türkler ev sahibi olma hayallerini ertelemek zorunda kalırken, yabancı yatırımcılar bu durumu fırsat bilerek Türkiye'den konut satın alıyor. Bu durum, emlak sektörünü hareketlendiren önemli bir etken haline geldi.

Doların artması yabancı yatırımcıya yaradı

Dolar kurundaki artış, Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin emlak sektörüne olan ilgisini artırdı. Özellikle İstanbul ve Antalya, yabancı yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen şehirler arasında yer alıyor. Geçen yıl nisan ayında yabancılara satılan konut sayısı 2,557 iken, bu yıl nisan ayında 1,272 konut satışı gerçekleşti ve bu durum yüzde 50 oranında bir düşüşe işaret ediyor. Bu düşüşün temel sebeplerinden biri olarak dolar kurundaki artış gösteriliyor.

Ruslar tercihlerini değiştiriyor

Rus turistler, Türkiye'de emlak sektörünü hareketlendiren en önemli gruplardan biri. Ancak dolar kurundaki artış, Rus yatırımcıları da olumsuz etkiledi ve Ruslar alternatif ülkelerde emlak yatırımı yapmaya yöneldi. Dubai, Sırbistan, Karadağ ve Tayland gibi ülkeler, Rus yatırımcıların yeni gözde destinasyonları arasında yer alıyor.

Batı Karadeniz ve Bolu: Arap yatırımcıların gözdesi

Batı Karadeniz bölgesi, özellikle Bolu, Arap turistler için cazip bir yatırım merkezi olmaya devam ediyor. Yeşil doğası ve nemli ılıman iklimi ile dikkat çeken Bolu, Arap yatırımcıların konut satın almak için tercih ettiği bölgeler arasında. Son beş yılda, Bolu'da Arap turistlere satılan ev sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor.

Emlak sektöründe uzun vadeli etkiler

Rus turistlerin Antalya'dan çekilmesi ve İstanbul'da konut satışlarının yarı yarıya düşmesi, emlak sektörünü uzun vadede etkileyecek gibi görünüyor. 2024 yılının ilk dört ayında İstanbul'da 2,460 konut yabancılara satıldı. Diğer illerde de benzer bir düşüş yaşanmakta: Mersin'de 662, Ankara'da 170, Bursa'da 163, Yalova'da 158, Kocaeli'de 111, Muğla'da 108, İzmir'de 106 ve Aydın'da 103 konut satışı gerçekleşti. Bu düşüşler, emlak sektöründe gelecekte daha büyük sorunlara yol açabilir.