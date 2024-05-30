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Göztepe'den dört oyuncusuna veda mesajı! İşte Göztepe’den ayrılan futbolcular

Göztepe, Süper Lig'e yükselirken sözleşmeleri sona eren ve kiralık olarak kulüplerine dönen dört futbolcusuna teşekkür mesajı yayınladı. Detaylar için tıklayın.

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Göztepe'den dört oyuncusuna veda mesajı! İşte Göztepe’den ayrılan futbolcular mask
Göztepe'den dört oyuncusuna veda mesajı! İşte Göztepe’den ayrılan futbolcular
Göztepe'den dört oyuncusuna veda mesajı! İşte Göztepe’den ayrılan futbolcular
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Göztepe, Süper Lig'e çıkma başarısını kutlarken, takımda önemli katkılarda bulunan dört futbolcusuna veda etti. Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile kiralık sözleşmeleri tamamlanarak kulüplerine dönen Billal Messaoudi, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Göztepe'den dört oyuncusuna veda mesajı! İşte Göztepe’den ayrılan futbolcular

Ayrılan oyuncular

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Göztepe'de, sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılan oyuncular belli olmaya devam ediyor. Daha önce Atınç Nukan ve Celil Yüksel ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Fıratcan Üzüm, Billal Messaoudi, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a da veda etti.

Göztepe'den dört oyuncusuna veda mesajı! İşte Göztepe’den ayrılan futbolcular

Resmi açıklama

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Her zaman Göztepe tarihinin bir parçası olarak hatırlanacaksınız. 2023-24 sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm'e ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Billal Messaoudi, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Göztepe'den dört oyuncusuna veda mesajı! İşte Göztepe’den ayrılan futbolcular

Takıma katkıları

Bu dört futbolcu, Göztepe'nin Süper Lig'e yükselme mücadelesinde önemli roller üstlendi. Fıratcan Üzüm, orta sahada gösterdiği performansla dikkat çekerken, Billal Messaoudi forvette, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ ise savunmada takımına büyük katkılar sağladı.

Göztepe'den dört oyuncusuna veda mesajı! İşte Göztepe’den ayrılan futbolcular

Yeni sezon hazırlıkları

Göztepe, Süper Lig'deki yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni transferler ve mevcut kadroyla daha da güçlenmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de kalıcı olmayı amaçlıyor.

Göztepe taraftarından destek

Göztepe taraftarları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ayrılan futbolculara teşekkürlerini iletti. Taraftarlar, bu dört futbolcunun Göztepe tarihindeki yerini her zaman koruyacağını vurguladı.

# Medya

30 May 2024 - 14:56 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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