FAY Yamaner Mücevher Genel Müdürü Hakan Doğan’dan yatırım tüyoları

Altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı! Bolu Kuyumcular Derneği'nin verilerine göre, çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki artış yatırımcıların yüzünü güldürüyor. FAY Yamaner Mücevher Genel Müdürü Hakan Doğan’dan güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde.

Güncel altın verileri Bolu Kuyumcular Derneği'nden

Bolu Kuyumcular Derneği'nin 29 Mayıs 2024 tarihli altın borsası verileri, altın yatırımcıları için sevindirici haberler içeriyor. FAY Yamaner Mücevher Genel Müdürü Hakan Doğan'ın paylaştığı bilgilere göre, altın fiyatlarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Özellikle çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

22 ayar altın fiyatındaki artış

Bolu Kuyumcular Derneği'ne göre, 22 ayar altının gram fiyatı 2.420,00 TL'ye yükseldi. Bu, önceki tarihlerde 2.195,00 TL olan fiyatla karşılaştırıldığında önemli bir artış anlamına geliyor. Altının, güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi, bu fiyat artışının en büyük sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

Çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki yükseliş

Çeyrek altının alış fiyatı 3900 TL'den 3920 TL'ye, satış fiyatı ise 4200 TL'den 4220 TL'ye yükseldi. Yarım altının fiyatları da benzer bir artış gösterdi; alış fiyatı 7800 TL'den 7840 TL'ye, satış fiyatı ise 8400 TL'den 8440 TL'ye çıktı. Bu artışlar, küçük yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Teklik ve gram altın fiyatlarındaki değişim

Teklik altının alış fiyatı 15.600 TL'den 15.680 TL'ye, satış fiyatı ise 16.800 TL'den 16.880 TL'ye yükseldi. Gram altının alış fiyatı 38.850 TL'den 39.050 TL'ye, satış fiyatı ise 41.850 TL'den 41.050 TL'ye çıktı. Bu fiyatlar, büyük yatırım yapmak isteyenler için önemli bir referans niteliğinde.

Ata lira ve reşat altın fiyatları da yükseldi

Ata lira ve Reşat altın da fiyat artışlarından nasibini aldı. Ata liranın fiyatı 16.000 TL'ye, Reşat altının ise alış fiyatı 16.200 TL'ye ve satış fiyatı 17.280 TL'ye yükseldi. Tarihi ve kültürel değeri olan bu altınlar, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Düşük ayar altın fiyatları

Daha düşük ayar altın fiyatlarında da artış gözlemlendi. 18 ayar altının gram fiyatı 1.660,00 TL, 14 ayar altının ise 1.330,00 TL olarak güncellendi. Bu fiyatlar, altına yatırım yapmak isteyen ancak bütçesi sınırlı olan yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor.

Altın yatırımı için ideal zaman

Altın fiyatlarındaki bu artışlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve altın yatırımının hala güvenli bir liman olduğunu gösteriyor. Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, altın yatırımcılarının ilgisi artmaya devam ediyor.