Anız yakmanın cezası arttı: Orman yakınlarında anız yakana 5 kat fazla ceza var!

Anız Yakmanın Cezaları

Yönetmelik ve kanunlara aykırı olarak anız yakanlara her dekar başına 386,79 TL idarî para cezası uygulanacak. Anız yakma olayının ormanlık alanlara yakın olması durumunda bu ceza 5 kat artacak. Bu durumda, ormanlara yakın alanlarda anız yakanlar yaklaşık iki bin lira ceza ödeyecek.

Bakanlıktan Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının korunarak verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yapıldı. Hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alternatif tedbirler belirlenmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, teknik elemanların ve çiftçilerin eğitilmesi, halkın anız yangınlarına karşı hassasiyet göstermesi ve anız yakılmasının önlenmesi konusunda çalışmaların yürütülmesinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Cezaların Uygulanması

2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 Maddesinin "c" bendine göre, anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebileceği belirtildi. Bu hüküm, belirli illerde uygulanmayacak olup, kontrollü anız yakılması dâhil kesinlikle anız yakılmasına müsaade edilmeyecektir.

Denetimler Artırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerince, hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak denetimler artırılacak ve yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Anız yangınlarının önlenmesine ilişkin ilgili kurumlar ile koordinasyon içinde çalışmalar yürütülecektir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ek 1 inci maddesinin "c" bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar başına 386,79 TL idarî para cezası uygulanacaktır. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerlerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılarak uygulanacaktır.