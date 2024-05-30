Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu gözünden altın ve gümüş

Altında pozitif uyumsuzluk mevcut

Konuya altın ile başlayan ekonomi uzmanı Tunç Şatıroğlu açıklamalarına şu sözler ile başladı;

“Altın için gelen Amerika verisini çok abartılı bulduğumdan ve sırf satış fazla olduğu için verilerin satmanız gerektiğini gösterdiğini söylemiştim. Nitekim haklı da çıktım altında sonrasında yaptığı yukarıya doğru hareketlilikle bunu gösterdi. Altın için bir pozitif uyumsuzluk mevcut” dedi.

Önceki tavsiyelerini hatırlattı

Daha önceki tavsiyelerinde altın için parçalı alım önerdiğinden bahseden ünlü ekonomist parçalı alımların devam edebileceğinden bahsederken dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizdi. Hemen sonrasında ise gümüş ile ilgili açıklamalarına başlayan Tunç Şatıroğlu gümüş için “gümüş alınabilir demiştik”. Sözleri ile önceki tavsiyelerini hatırlattı gümüş için hala aynı fikirde olduğunu belirten yatırım uzmanı Şatıroğlu gümüş alım satımı için doğru zamanlar olduğunu söyledi.

Altın gümüş rasyosu bakılarak anlaşılabilecek

Ünlü ekonomist Şatıroğlu son olarak ise altın – gümüş rasyosuna değindi işte o sözleri;

“ Son olarak altın- gümüş rasyosundan da bahsedelim. Altın gümüş rasyosu böyle her gün her gün bakılabilecek bir şey değildir yani onu söyleyelim. Haftalık verilerden bakmanızda fayda var. Gümüşün güçlenmesini beklediğimden bahsetmiştim önceki tavsiyelerimde hatırlarsanız. Evet beklenen oldu gümüşte güçlenme var ama bu kısa süreli bir güçlenme olmayacak devamının geleceğini düşünüyorum” sözleri ile sonlandırdı.