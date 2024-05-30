Altay’da şirketleşme kararı belli oldu!

Altay, olağanüstü genel kurul toplantısında üyelerinden şirketleşme kararı için onay aldı. Kulüp, mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık günlerini geçiriyor. Geride kalan sezonda topladığı 10 puanla TFF 2. Lig’e düşen siyah-beyazlılar, çözümü şirketleşmede buldu. Olağanüstü genel kurul toplantısıyla bu süreçte ilk adımı atan Altay, kararını 490 üyesinin oylamasına sundu. Oylama sonucunda 421 üye olumlu, 27 üye çekimser, 11 üye ise olumsuz oy kullandı. Bu sonuçla büyük çoğunluğu sağlayan Altay, yarışmacı haklarını Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi’ne devretme hakkını elde etti.

Borç yükü ve şirketleşme süreci

Altay’ın toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklandı. Bu borç yükü altında şirketleşme kararı, kulübün mali durumunu düzeltmek ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Altay yönetimi, şirketleşme sürecinde kulübün mali yapısını güçlendirmek ve daha profesyonel bir yönetim anlayışı benimsemek için adımlar atmayı planlıyor.

Efsane isimler ve eski başkanlar

Altay’ın olağanüstü genel kurul toplantısına kulübün efsane isimlerinden Mustafa Denizli de katıldı. Şirketleşme çalışmalarında aktif rol oynayan Mustafa Denizli'nin, yatırımcı arayışlarında da etkinliğini sürdüreceği ifade edildi. Olağanüstü genel kurula Altay Başkanı Süleyman Özkaral’ın yanı sıra eski başkanlardan Nafiz Zorlu, Ahmet Taşpınar, Aslan Savaşan, Ayhan Dündar ve Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker de katıldı. Ayrıca, kulübün efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu da genel kurulda yer aldı.

Yeni bir dönem başlıyor

Şirketleşme kararıyla Altay, mali ve sportif açıdan yeni bir döneme girmeyi hedefliyor. Bu süreçte kulübün daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşması, alınan şirketleşme kararı ve atılacak adımlarla mümkün olacak. Kulüp, yeni yönetim anlayışıyla birlikte hem mali disiplin sağlamak hem de sportif başarıları yakalamak için çalışmalarını sürdürecek.