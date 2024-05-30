Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

Fenerbahçe'nin potansiyel teknik direktör adayı Jose Mourinho hakkında Bolu Gündem Yayın Grubu olarak takipçilerimize sorduk: "Sizce Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi?" Bu soru, Fenerbahçe taraftarları arasında geniş bir yelpazede görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi. İşte Fenerbahçe takipçilerinden gelen bazı çarpıcı yorumlar:

Beşiktaşlı Taraftardan Skeptik Bakış

Yörükoglu Kartal, bir Beşiktaş taraftarı olarak, "Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum, Türkiye Ligi'nde bizim ligde Türk teknik direktör lazım," diyerek Mourinho'nun başarılı olamayacağını savundu.

İkincilik Başarı mı?

Yenal Acer ise farklı bir bakış açısı sundu: "Kesin başarılı olur, zaten ikinci olarak tamamlar. Fenerbahçeliler için bu da bir başarı sayılıyor," dedi ve Fenerbahçe taraftarlarının beklentilerine gönderme yaptı.

Transferler Belirleyici Olacak

Bayram Sentürk, Mourinho'nun başarısının anahtarının transferlere bağlı olduğunu belirtti: "İstediği oyuncuları alınabilirse niye olmasın," şeklinde konuştu.

Yerli Teknik Direktör Önerileri

Metin Gülşen ise, "Ismail Kartal ya da Volkan Demirel olsun," diyerek yerli bir teknik direktör tercihini dile getirdi.

Federasyon Eleştirisi

Serdar Özdemir, Türk futbolundaki federasyon yapısını eleştirdi: "Bu federasyon değişmediği sürece kim gelirse gelsin sonuç aynı olur," ifadelerini kullandı.

Yeni Kaos Endişesi

Engin Eroğlu, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye katılmasının yeni bir kaos yaratabileceğini savunarak, "Süper egolu birini getirmeyin bu takıma," dedi.

Ali Koç Üzerine Eleştiriler

Nevzat Emine Gençtürk, başkan Ali Koç'un politikalarını eleştirdi ve "Ali Koç başkanlığı bırakmadığı sürece kimi getirseler boş," şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Yetenekleri

Erkan Polat, "Elinde sihirli değnek mi var ki kötü oyuncunuzu Süpermen yapsın," diyerek teknik direktörlerin sınırlarına dikkat çekti.

Hakem ve Federasyon Eleştirileri

Hamdi Akdeniz, MHK ve TFF yapılarını eleştirerek, "Bu MHK ile bu TFF oldukça çok zor," yorumunu yaptı.

Güven Avar, "İsmail Kartal'ın ne eksiği var da bunun peşine düştüler," diyerek mevcut teknik direktöre destek verdi.

Roma Günleri

Metin Özkan, Mourinho'nun Roma'daki günlerini hatırlatarak, "Hayatında top oynamamış, en son Roma'yı batırdı ve kovuldu," ifadeleriyle eleştirilerini sürdürdü.