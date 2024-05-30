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Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşma ihtimali, taraftarlar arasında büyük tartışma yarattı. İşte taraftarların görüşleri ve eleştirileri...

Mustafa Aykan
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Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti! mask
Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!
Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!
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Fenerbahçe'nin potansiyel teknik direktör adayı Jose Mourinho hakkında Bolu Gündem Yayın Grubu olarak takipçilerimize sorduk: "Sizce Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi?" Bu soru, Fenerbahçe taraftarları arasında geniş bir yelpazede görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi. İşte Fenerbahçe takipçilerinden gelen bazı çarpıcı yorumlar:

Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

Beşiktaşlı Taraftardan Skeptik Bakış

Yörükoglu Kartal, bir Beşiktaş taraftarı olarak, "Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum, Türkiye Ligi'nde bizim ligde Türk teknik direktör lazım," diyerek Mourinho'nun başarılı olamayacağını savundu.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

İkincilik Başarı mı?

Yenal Acer ise farklı bir bakış açısı sundu: "Kesin başarılı olur, zaten ikinci olarak tamamlar. Fenerbahçeliler için bu da bir başarı sayılıyor," dedi ve Fenerbahçe taraftarlarının beklentilerine gönderme yaptı.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

Transferler Belirleyici Olacak

Bayram Sentürk, Mourinho'nun başarısının anahtarının transferlere bağlı olduğunu belirtti: "İstediği oyuncuları alınabilirse niye olmasın," şeklinde konuştu.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

Yerli Teknik Direktör Önerileri

Metin Gülşen ise, "Ismail Kartal ya da Volkan Demirel olsun," diyerek yerli bir teknik direktör tercihini dile getirdi.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

Federasyon Eleştirisi

Serdar Özdemir, Türk futbolundaki federasyon yapısını eleştirdi: "Bu federasyon değişmediği sürece kim gelirse gelsin sonuç aynı olur," ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

Yeni Kaos Endişesi

Engin Eroğlu, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye katılmasının yeni bir kaos yaratabileceğini savunarak, "Süper egolu birini getirmeyin bu takıma," dedi.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

Ali Koç Üzerine Eleştiriler

Nevzat Emine Gençtürk, başkan Ali Koç'un politikalarını eleştirdi ve "Ali Koç başkanlığı bırakmadığı sürece kimi getirseler boş," şeklinde konuştu.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

Teknik Direktör Yetenekleri

Erkan Polat, "Elinde sihirli değnek mi var ki kötü oyuncunuzu Süpermen yapsın," diyerek teknik direktörlerin sınırlarına dikkat çekti.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

Hakem ve Federasyon Eleştirileri

Hamdi Akdeniz, MHK ve TFF yapılarını eleştirerek, "Bu MHK ile bu TFF oldukça çok zor," yorumunu yaptı.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

Ismail Kartal’a Destek

Güven Avar, "İsmail Kartal'ın ne eksiği var da bunun peşine düştüler," diyerek mevcut teknik direktöre destek verdi.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

Roma Günleri

Metin Özkan, Mourinho'nun Roma'daki günlerini hatırlatarak, "Hayatında top oynamamış, en son Roma'yı batırdı ve kovuldu," ifadeleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Cevaplar şoke etti!

# türkiye, destek, başkan, fenerbahçe

30 May 2024 - 15:42 - Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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