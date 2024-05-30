Nelsson'dan Galatasaraylı taraftarlara sert tepki: 'Yazıklar olsun, utanın!'

Galatasaray, Süper Lig'deki 24. şampiyonluğunu Rams Park'ta düzenlenen dev törende kutladı. Ligin ve Süper Kupa'nın kazananı olan Sarı-Kırmızılılar, görkemli bir organizasyonla taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı. Ancak kutlamalarda dikkat çeken bir olay yaşandı: Takımın yıldız savunmacısı Victor Nelsson'un sahneye çıkarken müzik çalınmasını istememesi ve sonrasında taraftarlara yönelik sert eleştirileri gündeme damga vurdu.

Yalnız çıkan yıldız

Galatasaraylı futbolcular, sahaya çıkarken kendi seçtikleri müziklerle dans ederek taraftarları selamlarken, Victor Nelsson'un müziksiz olarak sahaya çıkması dikkat çekti. Bu durum, Danimarkalı futbolcunun taraftarla birebir iletişim kurmak istemesi şeklinde yorumlandı. Ancak sahneye çıkarken Nelsson'un yanında ailesinin olmaması da gözlerden kaçmadı. Diğer futbolcuların aksine ailesi tribünlerde yer aldı ve sahneye çıkmadı.

"Yazıklar olsun size, utanın"

Kutlamalar sonrasında Victor Nelsson, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla dikkat çekti. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı gerçekleştiğini belirten Nelsson, Instagram hesabından Galatasaray taraftarlarına yönelik şu ifadeleri kullandı: "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın." Bu açıklama, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada geniş bir şekilde tartışıldı.