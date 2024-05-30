Tuba Ünsal FMF Atağı sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Türk sinema ve dizi dünyasının tanınmış yüzlerinden Tuba Ünsal, ağır bir sağlık sorunuyla mücadele ediyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde ailevi Akdeniz ateşi (FMF) nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tuba Ünsal, yaşadığı zor anları ve sağlık durumunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Zorlu Bir Gece ve Hastane Süreci
43 yaşındaki başarılı oyuncu, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayatımın en zor gecesiydi" ifadesini kullanarak, yaşadığı acı dolu anları dile getirdi. Ünsal, "Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldım. Buradaki çalışanlara, elini tutan ve acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım" dedi.
Sete Dönememe Endişesi
Tuba Ünsal, TRT'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan "Mehmed Fetihler Sultanı" adlı dizide rol alıyor. FMF atağı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ünsal, hastalığı sebebiyle dizi setine gidemediğini belirtti. Bu durum, hem dizinin yapım ekibi hem de hayranları arasında endişe yarattı.
FMF Atağı Nedir?
Familial Mediterranean Fever (FMF), ağrılı inflamasyon atakları ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Göğüs, karın ya da eklemlerde tekrarlayan ağrılı ataklar şeklinde ortaya çıkan bu durum, genellikle döküntü, bağ ağrısı ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterir. Hastalık, genetik faktörlere bağlı olarak anne ve babadan çocuklara geçebilir.
Tuba Ünsal'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması ve yeniden sanat hayatına dönmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.