İstanbul devinden yılın transferi! Zidane yarın İstanbul'a geliyor

Süper Lig'i 5. sırada tamamlayan Kasımpaşa, transfer sezonunda hızlı adımlar atıyor. İstanbul ekibi, dünya futbolunun efsane isimlerinden teknik direktör Zinedine Zidane'ın futbolcu oğlu Theo Zidane'a resmi teklif yaptı. 1.96'lık dev orta saha oyuncusunun 1-2 gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Kasımpaşa'nın hedefi avrupa kupaları

Bu sezon büyük bir sükse yapan ve Süper Lig'i 5. sırada tamamlayan Kasımpaşa, gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda yer almak için kadrosunu güçlendirmeye kararlı. Özellikle orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen İstanbul ekibi, bu doğrultuda bazı alternatifleri değerlendiriyor.

Zidane'ın oğlu Theo İstanbul'a davet edildi

Alınan bilgilere göre, Kasımpaşa'nın resmi teklif yaptığı ilk isim Zinedine Zidane'ın futbolcu oğlu Theo Zidane oldu. Real Madrid altyapısındaki sözleşmesi bu sezon sona eren 21 yaşındaki genç yetenek için Kasımpaşa resmi teklif sundu. İki taraf arasında görüşmelerin devam etmesi amacıyla Theo Zidane, İstanbul'a davet edildi.

Theo Zidane İstanbul'da tesisleri gezecek

Theo Zidane'ın önceliğinin Fransa Ligi veya İspanya Ligi'nden bir takım olduğu belirtiliyor. Ancak Cuma gününe kadar Zidane'ın İstanbul'da olması ve Kasımpaşa tesislerini gezip, yaşayacağı evi gördükten sonra kararını vermesi bekleniyor. 1.96'lık dev orta saha oyuncusu, Real Madrid'in bu sezon bir Şampiyonlar Ligi ve bir de La Liga maçında kadroda yer almayı başardı. Fransa U-20 Milli Takımı'nda da oynayan Zidane'la Marsilya'nın da ilgilendiği iddia ediliyor.