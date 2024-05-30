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Hadise sahneyi bırakıyor mu? 10 Milyon TL'lik dizi anlaşmasına hayır diyemedi!

Hadise, oyunculuk kariyerine dijital bir dizide başlıyor! 10 milyon TL'lik teklifi kabul eden şarkıcı, Seda Bakan'ın desteğiyle oyunculuk dersleri almaya başladı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Hadise sahneyi bırakıyor mu? 10 Milyon TL'lik dizi anlaşmasına hayır diyemedi! mask
Hadise sahneyi bırakıyor mu? 10 Milyon TL'lik dizi anlaşmasına hayır diyemedi!
Hadise sahneyi bırakıyor mu? 10 Milyon TL'lik dizi anlaşmasına hayır diyemedi!
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Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Hadise, yıllardır süren ısrarlı tekliflerin ardından nihayet oyunculuk kariyerine adım atıyor. Ünlü şarkıcı, dijital bir platformda yayınlanacak olan sekiz bölümlük bir dizide rol alacak. Bu yeni macera için Hadise'ye sunulan cazip teklif, tam 10 milyon Türk Lirası!

Hadise sahneyi bırakıyor mu? 10 Milyon TL'lik dizi anlaşmasına hayır diyemedi!

Teklifi Reddedemeyen Hadise

Hadise, kariyeri boyunca pek çok defa oyunculuk teklifi aldı fakat bu teklifleri genellikle geri çevirmişti. Ancak bu kez durum farklı. Sunduğu enerji ve sahne performansıyla tanınan Hadise, kendisine gelen bu büyük teklifi kabul etmekten kendini alıkoyamadı. Bu proje, Hadise için sadece maddi bir kazanç değil, aynı zamanda sanatını farklı bir platformda sergileme fırsatı da sunuyor.Hadise sahneyi bırakıyor mu? 10 Milyon TL'lik dizi anlaşmasına hayır diyemedi!

Seda Bakan'ın Etkisi

Hadise'nin bu yeni yola çıkmasında etkili olan isimlerden biri de ünlü oyuncu Seda Bakan. Hadise'nin yakın arkadaşı olan Bakan, onu bu yeni girişim için motive etti. Hadise, oyunculuk yeteneklerini geliştirmek için ders almaya başladı, böylece hem kendini daha iyi ifade edebilecek hem de izleyicilere unutulmaz bir performans sunmayı hedefliyor.Hadise sahneyi bırakıyor mu? 10 Milyon TL'lik dizi anlaşmasına hayır diyemedi!

Yeni Bölümler, Yeni Heyecanlar

Hadise'nin yer alacağı dizinin detayları henüz gizli tutulsa da, projenin sekiz bölüm süreceği ve Hadise'nin bu süreçte oyunculuk yeteneklerini sergileyebileceği bir platform olacağı biliniyor. Hayranları, şarkıcıyı bu yeni rolde görmek için sabırsızlanıyor.Hadise sahneyi bırakıyor mu? 10 Milyon TL'lik dizi anlaşmasına hayır diyemedi!

Hadise'nin oyunculuk kariyerine atılması, onun sanatını farklı bir alanda gösterme ve kendini yeni yönlerden keşfetme şansı sunuyor. Bu cesur adım, onun kariyerinde yeni bir sayfa açacak gibi duruyor.

30 May 2024 - 16:01 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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