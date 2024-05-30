Şok tehdit: Angel Di Maria'ya Rosario'da yapılan tehdit Beşiktaş'ın transferini tehlikeye attı!

Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, Rosario'da karşılaştığı tehditler nedeniyle zor günler yaşıyor. Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Di Maria, Rosario sokaklarında yeni bir tehdit olayıyla karşı karşıya kaldı. Yerel bir gazetecinin bildirdiğine göre, motosikletli iki kapüşonlu kişi, şehrin güneyindeki Lamadrid ve Oroño bölgesinde bir benzin istasyonuna ateş açtı. Olay yerinde Benfica oyuncusuna hitaben yazılmış bir not bulundu. Notta "Seni bekliyoruz Di Maria, Rosario halkı" ifadesi yer alıyordu.

Tehditler ve ailesine yönelik saldırılar

Eski Real Madrid oyuncusu, kariyerini ülkesinde sürdürme ihtimalini değerlendirdiğinden beri kendisi ve ailesi birkaç tatsız olay yaşadı. İlk olay, evinin kapısına gelen bir tehditti. Mart ayının sonunda, oyuncunun ailesi kapısında bir tehdit notu buldu. Notta şu ifadeler yer alıyordu: "Oğlun Angel'a Rosario'ya dönmemesini söyle çünkü dönerse bir akrabasını öldüreceğiz. Sizi (Maximiliano) Pullaro bile kurtaramayacak. Biz kağıt atmayız. Biz kurşun ve ölü insanlar atarız."

“Hala geri geliyorsun”

Araba uzaklaşırken havaya birkaç el ateş açıldı. Haftalar önce Rosario sokaklarındaki bir duvar resmine de ateş edildi. Duvar resminin üzerinde "Hala geri geliyorsun" yazıyordu. Bu durum Arjantin hükümetinin dikkatini çekti. Arjantin Güvenlik Bakanı Patrícia Bullrich, futbolcunun ülkesinde futbol oynamak için geri dönme kararı hakkında konuştu. Di Maria'nın çevresinden gelen bilgilere göre, futbolcu ölüm tehditleri aldıktan sonra Rosario Central'dan gelen teklifi reddetti.

Geleceği belirsiz

Di Maria'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Son yaşanan olay, Di Maria'nın Avrupa'dan ayrılıp Rosario Central'da oynama hayalini rafa kaldırmasında önemli bir rol oynayabilir. Kulislerde konuşulan bir diğer seçenek ise MLS'e, yani arkadaşı Lionel Messi ile birlikte Inter Miami'ye transfer olması. Ayrıca, Benfica'da bir yıl daha kalma olasılığı da mevcut. Portekiz kulübü, Beşiktaş'ın da ikna etmeye çalıştığı oyuncuya sözleşme yenileme teklifi sundu.