Bolu'da çocuklar geleneksel oyunların tadını çıkardı!

Bolu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği", Karaçayır Halı Saha Kompleksi'nde büyük bir coşkuyla düzenlendi. Bu yıl ikincisi yapılan şenlik, öğrencilerin yoğun ilgisiyle renklendi.

Eğitim ve eğlence bir arada

Şenlik, çocuklara geleneksel oyunlar aracılığıyla dayanışmayı, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeyi ve sosyal becerilerini artırmayı hedefledi. Bu tür etkinlikler, çocukların teknolojik cihazlardan uzaklaşarak fiziksel aktivitelere yönelmelerini sağlıyor. Etkinlikte yer alan oyunlar arasında yakantop, mendil kapmaca ve yumurta taşıma gibi zamanla unutulmaya yüz tutmuş pek çok değerli oyun yer aldı.

Öğrenciler geleneksel oyunlarla coştu

Öğrenciler, şenlikte geleneksel oyunların keyfini çıkarırken, bir yandan da eğitimciler tarafından takım çalışması, karşılıklı saygı ve kurallara uyma gibi sosyal becerilerin geliştirilmesine yönelik aktivitelerle desteklendi. Bu aktiviteler, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı.

Bolu'da eğitim yetkilileri de şenlikte

Etkinliğe Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katıldı. İki müdür, etkinlikler sırasında çocuklarla zaman geçirerek, onların oyunlarına ortak oldu. Bu yaklaşım, yöneticilerin eğitimdeki yenilikçi yaklaşımlarına da ışık tuttu.

Teknolojik bağımlılığa karşı geleneksel oyunlar

Şenliğin temel amaçlarından biri de çocukları teknolojik bağımlılıktan uzaklaştırıp, onları daha aktif sosyal etkinliklere yönlendirmek. Geleneksel çocuk oyunları, bu bağlamda çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunuyor.