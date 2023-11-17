Norveç'te 4.000 Yıllık Mezar: İlk Çiftçilerin İzleri bulunmuş olabilir!

Norveç'teki arkeologlar, geç Neolitik döneme ait, en az beş kişinin kalıntılarını barındıran taş kaplı bir mezar keşfetti.

4.000 yıllık mezar bölgenin ilk çiftçilerini barındırıyor olabilir

Arkeologlar, Norveç'teki inşaat çalışmaları sırasında keşfedilen 4.000 yıllık taş kaplı bir mezarın, bölgeye yerleşen ilk çiftçiler hakkında yeni ipuçları sağlayabileceğini söylüyor.

Bir araştırmacı Norveç'in güneybatısındaki Geç Neolitik Selje mezarını kazıyor.

(Foto: Bergen Üniversitesi Müzesi)

Bergen Üniversitesi Müzesi'nden araştırmacılar Nisan ayından bu yana Norveç'in güneybatısındaki Kuzey Denizi kıyısında yer alan Selje'de yeni bir otelin inşaat alanında kazı yapıyor.

Şimdiye kadar tarih öncesi konutlara ait izler ve hayvan kemikleriyle dolu çöp yığınlarının yanı sıra orak adı verilen bir taş alet ve küçük kabuklu boncuklar buldular. Ancak en eşsiz buluntu, en az beş kişinin iskeletini barındıran taşla kaplı büyük bir mezar.

Arkeologların sanduka mezar olarak adlandırdıkları gömü, M.Ö. 2140 ile 2000 yılları arasına, yani Neolitik dönemin sonuna tarihleniyor.

İnşaat çalışmaları sırasında Selje'de bulunan taş sanduka mezarın görünümü.

(​​​​​Foto: Bergen Üniversitesi Müzesi)

Yaklaşık 10 feet'e 5 feet (3 metreye 1,5 m) ölçülerinde ve yaklaşık 3 feet (1 m) yüksekliğinde olan mezarda, artritli yaşlı bir adam, 2 yaşında bir bebek ve genç bir kadının kalıntıları da dahil olmak üzere gömü kanıtları bulunan iki oda bulunuyor.

Kümelenmiş diğer kemikler, diğer iki kişinin kalıntılarının yeni insanları gömmek için bir kenara taşındığını göstermekte.

İnsanlar yaklaşık 12.000 yıl önce Orta Doğu'da tarımı icat etmiş olsa da, bu teknik, insanların binlerce yıl boyunca daha göçebe bir avcılık ve balıkçılık yaşam tarzı sürdürdüğü Norveç'e yavaş ulaşmış.

Selje mezarının kazı öncesi yakın çekimi (Fotoğraf​​​​: Bergen Üniversitesi Müzesi)

Norveç arkeolojisinin iki büyük ilgi alanı, tarım fikrinin nasıl yerleştiği ve ilk çiftçilerin kimler olduğudur. Mezarın Geç Neolitik döneme tarihlenmesi ve tahıl hasadında kullanılmış olabilecek bir orağın varlığı, Selje'nin batı Norveç'teki ilk çiftçilerden bazıları tarafından iskân edildiğine dair güçlü kanıtlar sunmaktadır.

"Bergen Üniversitesi arkeoloji ekibinden Yvonne Dahl yaptığı açıklamada, "Selje sandukası, içerdiği kemik miktarıyla, Norveç'in batı kıyısında türünün ilk örneği olduğu için, çiftçi olan ilk birey gruplarını incelemek için bize eşsiz bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

Geç Neolitik dönemde Norveç'in güneybatısındaki insanlar ölülerini genellikle kaya sığınaklarına gömüyorlardı.

Selje mezarından Gömüt 1'in yakın çekimi (Foto: Bergen Üniversitesi Müzesi)

Ancak insanların halihazırda tarımla uğraştığı Norveç'in doğu kesiminde, Selje'deki gibi sanduka mezarlar çok daha yaygındır. Arkeologlar uzun zamandır taş sanduka cenaze geleneğinin, çiftçi topluluklar tarafından İsveç ve Norveç'e taşınmadan önce Danimarka'nın Jutland yarımadasında ortaya çıktığını varsaymaktadır.

Selje iskeletleri üzerinde yapılması planlanan DNA testleri, bu insanların doğudan edindikleri çiftçilik bilgisiyle batıya göç edip etmediklerini ya da çiftçilik hayatını seçen yerel bir grup olup olmadıklarını doğrulayabilir.

Gelecekte yapılacak testler, beklendiği gibi, mezardaki insanların biyolojik olarak birbirleriyle akraba olup olmadıklarını ortaya çıkaracaktır.

Selje, kışın denizin seyahati neredeyse imkânsız hale getirdiği bir kıyıda yer alsa da Dahl, "burası açıkça insanlar için bir buluşma noktası" diyor. "Binlerce yıl boyunca hem insanların hem de fikirlerin ve malların yaygın bir şekilde değiş tokuşu söz konusu olmuş olmalı."