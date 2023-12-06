Aile Dizisinin Yeni Terapisti: Zeynep Kızıltan'ın Rolü

Popüler Türk dizisi "Aile"nin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Zeynep Kızıltan, dizide Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) ve Devin (Serenay Sarıkaya) karakterlerinin çift terapisti Neslihan rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Kızıltan, daha önce "Sizi Dinliyorum" adlı dizide terapi gören bir kadını canlandırmıştı ve şimdi "Aile"de terapist rolüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Zeynep Kızıltan'ın Sanat Hayatı ve Başarıları

1985 yılında Ankara'da doğan Zeynep Kızıltan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olarak tanınan Kızıltan, kariyerine tiyatro çalışmalarıyla başladı ve 2007 yılından itibaren "Parmaklıklar Ardında", "Türkan", "Diriliş: Ertuğrul", "Azize", "Yeni Hayat", "Sizi Dinliyorum" gibi çeşitli film ve dizilerde önemli roller üstlendi.

Zeynep Kızıltan'ın "Aile"deki Rolüne Dair Beklentiler

Zeynep Kızıltan'ın "Aile" dizisindeki terapist Neslihan karakteri, dizinin hikayesine yeni bir boyut getirecek. Kızıltan'ın oyunculuk yeteneği ve dizideki performansı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. "Aile" dizisinin hikayesi, Soykan ailesi ve ailenin gelini Devin'in yaşadığı çarpıcı olayları ekrana taşıyor ve Kızıltan'ın bu hikayeye katkısı büyük olacak.

Zeynep Kızıltan'ın "Aile" dizisindeki yeni rolü, onun sanat hayatındaki çeşitliliği ve başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Seyirciler, Kızıltan'ın canlandırdığı Neslihan karakteriyle "Aile" dizisinde yeni bir soluk bekliyor.