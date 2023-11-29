Çıktığınız erkek bunları yapıyorsa dikkat! Evlilik aşkı öldürür mü? İlişki Uzmanı Sevda Türküsev açıklıyor!

Ünlü Yazar ve Gazeteci Sevda Türküsev, "Nur Viral ile Hayata Dair Her Şey Var" programında evlilik ve aşk üzerine dikkat çekici yorumlarda bulundu. Türküsev, evliliğin aşkı nasıl etkilediği konusunda önemli noktalara değindi.

Sevda Türküsev'in kaleminden, evlilik ve aşkın derinliklerine bir yolculuk! Evliliklerin aşk üzerindeki etkisi, sosyal medyanın rolü ve ilişkilerdeki gerçek değerlere odaklanılıyor.

Türküsev, günümüz evliliklerinin ve ilişkilerinin altında yatan gerçekleri, kendi benzersiz bakış açısıyla ele alıyor. İlişkilerdeki maddi gösterişten gerçek aşkın gücüne kadar, her yönüyle aşk ve evlilik üzerine düşündürücü bir rehber:

EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRÜR MÜ?

Gerçekten aşksa öldürmez ama aşkın içini boşaltır. Boşaltılıp maddeleştiği için sıradan duygular aşk zannedildiği için evlilikler ölü doğuyor. Yani ölü doğum oluyor.

Çünkü insanlar evliliğe değil, düğüne ve seremonilere takılır hale geldi. Yani tanışma seremonisi, tanışma yıldönümü, güller, balonlar, herkes maddi durumuna göre abartıyor ve saçmalıyor.

KINA GECELERİ VE İLİŞKİLERDE GÖSTERİŞ

Kına geceleri özünden gidip bir şov hâline döndü. Neredeyse böyle acayip saçmalıklar böyle içine kondu. Kına gecesi o masumiyetini yitirdi.

SİZİN İÇİN ANNESİNİ VE KIZ KARDEŞİNİ AZARLIYORSA..

Siz flört aşamasında veya tanışma aşamasında karşınızdaki insanın görgüsünü, kültürünü, oturmasını, kalkmasını ve her şeyden önemlisi size davranışlarından öte “annesine ve kız kardeşine nasıl davranıyor” ona bakın.

Sizin için annesini azarlıyorsa o adamla evlenmeyin. Sizin için annesiyle konuşabilir, annesiyle tartışabilir ama sizin için annesine, ablasına saygısızlık yapıyorsa onları aşağılıyorsa bir nevi psikolojik şiddet ve duygusal şiddet uyguluyorsa o adamla evlenmeyin. Yarın bir başkası için de size aynısını yapacaktır.

DİKKAT EDİN SİZİ DE BÖYLE EZEBİLİR

Bu yüzden karşınızdaki insanı tanımak yerine o insanla nasıl bir düğün yaparım? Nerede otururum işte tamam maddiyat da önemli değil. Ben de maddiyatına bakarım ama. Para ve maddiyat ikinci sırada olmalı.

Öncelikle siz karşınızdaki insanın karakterini bir dedim ya anne ablası ve akrabalarına her şeyden önemlisi güçlü ve paralı bir erkekte veya hangi durumda olursa olsun gittiğiniz lokantada garsona nasıl davranıyor? Güvenlik görevlisine nasıl davranıyor, valeye nasıl davranıyor? Eğer onlara tepeden bakıyorsa canım yarın bir gün o elindeki parayla seni de böyle ezecektir.

SOSYAL MEDYA VE GERÇEK AŞK ARAYIŞI

Şimdi sana sahip olmak istiyor tamamı. Şimdi seninle evlenmek istiyor. Sana sahip olduktan sonra işin o büyüsü gittikten sonra hayat normale döndüğünde başkalarına davranışları senin için önem en önemli bir referanstır.

Ama kızlarımızın da kadınlarımızın da gözleri kör sosyal medyanın da etkili. Onun kocası onu yaptı, onun kocası ona güller döktü onu yaptı, tekne tuttu, gördük, ya sonra?