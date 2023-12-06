Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye devredildi: göz alıcı konvoy dikkat çekti

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın lüks araçları, "kara para aklama", "bahis oynatma" ve "vergi kaçırma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Bu gelişme, sosyal medya fenomeni ve eşinin hukuki sorunlarına dair yeni bir boyut ekledi.

Polat Çiftinin Araçları Yediemin Otoparkında

Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları, daha önce Ataşehir'deki Yediemin Otoparkı'na çekilmişti. Ancak, otoparkta günlük ücret ödemesi gerektiğinden, kayyımların talebi üzerine araçlar çekici yardımıyla TMSF'ye taşındı.

Lüks Araç Konvoyu Akşam Trafiğinde Görüntülendi

Araçların TMSF'ye taşınması sırasında oluşturulan konvoy, akşam trafiğine takıldı. Bu durum, vatandaşların dikkatini çekti ve göz alıcı araçlar hakkında merak uyandırdı.

Vatandaşlar Şaşkınlık İçinde Araçları İzledi

Trafikte ilerleyen lüks araç konvoyunu gören vatandaşlar, bu nadir görülen manzarayı şaşkınlıkla izledi. Polat çiftinin sahip olduğu değerli araçların TMSF'ye devredilmesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Soruşturma Sürecinde Önemli Bir Adım

Bu gelişme, Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yürütülen "kara para aklama", "bahis oynatma" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla ilgili soruşturma sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor. TMSF'ye devredilen araçlar, soruşturmanın seyrini ve sonuçlarını etkileyebilecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.