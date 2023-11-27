Erman Toroğlu, Şenol Güneş'e yönelik iddialar nedeniyle yargılanıyor

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, ‘Oynadı Oynattım Oynatalım’ isimli kitabında yer alan Şenol Güneş’e yönelik ‘Alenen hakaret’ ve 'İftira’ iddiaları nedeniyle hakim karşısına çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bu iddiaların şikayet konusu olduğu belirtildi.

Davanın ikinci duruşması görüldü

Sözcü'de yer alan habere göre, davada Erman Toroğlu hakkında toplamda 1 yıl 3,5 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Toroğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.

Toroğlu'nun savunması ve iddiaları

Sanık Erman Toroğlu, kitabında anlattığı olayların Trabzon halkı tarafından bilindiğini ve daha önce yalanlanmadığını savundu. Ayrıca, Trabzonspor'un o dönemdeki maç sonuçları ve Trabzonspor yönetiminin futbolcularla ilgili iddiaları hakkında bilgi verdi. Toroğlu, savunmasında basın özgürlüğü kapsamında olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Müşteki avukatının tepkisi ve duruşmanın ertelenmesi

Müşteki Şenol Güneş'in avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini ve suçlamaların somut delillerle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, Şenol Güneş'in davaya katılma talebini kabul etti ve Erman Toroğlu'na savunmasında geçen yazı içeriklerini sunması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İddianamede, Erman Toroğlu'nun kitabında Şenol Güneş'e yönelik asılsız iddialar dile getirerek hakaret ve iftira suçlarını işlediği belirtilmiş ve bu nedenle kamu davası açılmasının gerekliliği kaydedilmişti. Bu durum, futbol dünyasında ve kamuoyunda geniş yankı buldu.