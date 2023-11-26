Hadise ve Seren Serengil Arasındaki Hakaret Davası Magazin Dünyasını Sallıyor!

İddiaya göre, şarkıcı Hadise'nin, Reza Zarrab ile ilişkisi olduğunu öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Seren Serengil'e açtığı davada mütalaanın açıklanmasıyla gündemde büyük bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Hadise'nin İddiası

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab ile ilişki iddialarını yorumlayan Seren Serengil'e karşı hakaret davası açmıştı. Serengil'in kendisine yönelik "karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini" şeklinde ifadeler kullanması üzerine dava başlamıştı.

Seren Serengil'in Savunması

Savunmasını yapan Seren Serengil, yıllardır sabah programı yaptığını ve topluma mal olmuş kişilerle ilgili haberleri yorumladığını belirtti. Programlarında müşteki Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi ile ilişkisi iddiasını yorumladıklarını ve karaktersiz kelimesini kullandığını savundu. Ayrıca suçlu bir iş yapmış olsaydı RTÜK'ün kanalına müdahale edeceğini vurguladı.

Müşteki Avukatı Müezzinoğlu'nun İddiası

Müşteki Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu ise Seren Serengil'in savunmasının doğru olmadığını belirtti. Serengil ve program arkadaşlarının müvekkiline sürekli hakarette bulunduğunu iddia ederek, bu durumun devam edeceğini düşünerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mütala Açıklandı

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, Seren Serengil'in televizyon programında Hadise hakkında hakaret içeren sözler sarf ettiğini belirtti. Açıklanan mütalaa gereği Serengil'in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 2 yıl 11 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Seren Serengil'in Savunması Devam Ediyor

Savunma sırasında Seren Serengil, kesinlikle hakaret etmediğini ve Hadise'yi tanımadığını belirtti. Sanık avukatı ise savunma hazırlayabilmek için süre talep etti.

Ara Karar ve Duruşma Erteleme

Mahkeme, Seren Serengil'in avukatına savunma hazırlayabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.