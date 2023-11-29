Herkes gerçek sanıyor.. Ayda 10 bin euro kazanıyor.. Aslında yok.. Aitana tüm dünyayı kandırıyor!

Dijital model Aitana'nın yükselişi, Barselona merkezli The Clueless ajansının zor zamanlardan yarattığı yenilikçi bir başarı hikayesi. Bu sanal yıldız, Instagram'da hızla büyüyerek yeni bir pazar alanı açıyor.

Zor Zamanlardan Doğan Bir Yenilik

Barselona merkezli The Clueless ajansının kurucusu Rubén Cruz, geçen yaz işlerin durgun olduğu bir dönemde, dijital dünyanın yeni yıldızı Aitana'yı yaratmaya karar verdi. İşlerin çoğunun kontrol dışı sebeplerle rafa kaldırılması veya iptal edilmesi, Cruz ve ekibini farklı bir yola yönlendirdi.

Aitana: Dijital Dünyanın Yeni Yüzü

Aitana, 25 yaşında, pembe saçlı, enerjik bir kadın olarak tasarlandı. Bu sanal model, ayda ortalama 3.000 Euro, bazen ise 10.000 Euro'ya kadar kazanabiliyor. Kısa sürede Instagram'da 121.000'den fazla takipçi toplayarak, binlerce görüntüleme ve tepki aldı.

Sanal Bir Yıldızın Gerçek Hayatı

Ajans, Aitana'nın hayatını gerçekçi kılmak için her hafta toplanarak, onun haftalık aktivitelerini, ziyaret edeceği yerleri ve paylaşılacak fotoğrafları belirliyor. Gerçek bir fotoğraf çekimi olmadan, yalnızca yapay zeka ve Photoshop kullanılarak Madrid'de bir hafta sonu geçirmesi gibi senaryolar yaratılıyor.

Dijital Modelleme ve Kişilik Oluşumu

Aitana, geleneksel modellere nazaran çok daha kişisel ve karmaşık bir karaktere sahip. Kendisini dışa dönük ve şefkatli olarak tanımlıyor ve tasarımcılar onu toplumun sevdiği trendler, zevkler ve hobiler üzerine inşa etti.

Sanal Modellerin Yükselişi ve Eleştiriler

Bu yenilikçi yaklaşım, markaların daha düşük maliyetle, süreklilik sorunları yaşamadan kendi kişiselleştirilmiş modelini yaratmalarına olanak tanıyor. Ancak, bu sanal modellerin gerçekçi olmayan mükemmelliği ve cinselleştirilmiş imajları bazı eleştirilere neden oluyor.

Dijital Dünyanın Gerçek Yüzü

Rubén Cruz ve ekibi, dijital modellerin yükselişiyle, daha fazla markanın bu yolu izleyeceğine ve bu sayede pazar fiyatlarının düşeceğine inanıyor. Aitana'nın hikayesi, teknoloji ve yaratıcılığın birleşimiyle nasıl yeni bir pazar alanı yaratılabileceğinin ilginç bir örneği.