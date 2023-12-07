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İngiltere’de ayrılınca böyle yapılır, ayrılık sonrası Dua Lipa'dan yeni bir başlangıç

İngiltere’de ayrılınca böyle yapılır, ayrılık sonrası Dua Lipa'dan yeni bir başlangıç

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, sekiz aylık ilişkisinin sona ermesinin ardından sıra dışı bir hareketle gündeme geldi. Lipa, sosyal medya üzerinden milyonlarca takipçisine doğrudan ulaşabilecekleri bir telefon numarası paylaştı.

Twitter üzerinden paylaştı: "Bana mesaj at"

Dua Lipa, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Bana mesaj at ????" notunu ekleyerek, kişisel telefon numarasını duyurdu. Bu cesur adım, hayranlarının yanı sıra tüm magazin takipçilerinin dikkatini çekti. Lipa'nın bu hareketi, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir etkileşim alanı yarattı.

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Hesap hacklenmiş olabilir mi?

Ünlü şarkıcının bu sıradışı hareketi, bazı spekülasyonlara da yol açtı. Lipa'nın hesabının hacklenmiş olabileceği ihtimali gündeme geldi. Ancak, bu numaranın Dua Lipa'nın kendi mesaj topluluğu için olduğu da iddia ediliyor, bu durum hayranlarını rahatlatıyor.

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Dua Lipa'nın yeni dönemi

Dua Lipa'nın bu adımı, ayrılık sonrası yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Kendine özgü tarzı ve cesur adımlarıyla tanınan Lipa, bu hamlesiyle de hayranlarının ve magazin dünyasının gündemine oturmayı başardı.

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Hayranlarının merakla beklediği cevaplar

Bu gelişme, Dua Lipa'nın hayranlarını heyecanlandırırken, birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Acaba bu numara gerçekten Dua Lipa'ya mı ait? Hayranlarından gelecek mesajlara nasıl bir yanıt verecek? Tüm bu sorular, önümüzdeki günlerde cevap bulacak gibi görünüyor.

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