MasterChef All Star'da Heyecan Dorukta: ilk dokunulmazlık oyununun galibi ve eleme adayları

MasterChef All Star, 14 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan bölümünde yarışmacılarını zorlu bir dokunulmazlık oyunu bekliyordu.

Yarışmacılar, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun belirlediği, Doğu Ekspresi'nin geçtiği illerde meşhur olan lezzetleri yapmak zorundaydılar.

Kırmızı Takım Zaferi

Bu heyecanlı mücadelede Kırmızı Takım, rakibi Mavi Takım'ı geride bırakarak dokunulmazlık oyununun galibi oldu. Bu sonuçla Mavi Takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için yarışmak zorunda kaldı.

Bireysel Dokunulmazlık Mücadelesi

Mavi Takım yarışmacıları arasında gerçekleşen bireysel dokunulmazlık mücadelesinde Cemre, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Böylece Cemre, eleme potasına girmekten kurtuldu.

Eleme Adayları Belli Oldu

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre'nin seçimiyle ilk eleme adayı Dilara oldu. Haftanın ikinci eleme adayı ise en fazla oyu alan Ayaz olarak belirlendi.

MasterChef All Star'da Elenenler

MasterChef All Star'da şimdiye kadar elenen yarışmacılar arasında Tanya Kilitkayalı en son veda eden isim oldu. Daha önce yarışmaya veda eden isimler ise sırasıyla Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış ve Tanya şeklinde sıralanıyor.

MasterChef All Star, her yeni bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacıların hünerleri, jüri üyelerinin değerlendirmeleri ve heyecan dolu anlar, MasterChef All Star'ı kaçırılmaz kılıyor.