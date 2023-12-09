Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a intihal yanıtı: "Aşağılık Değilim"

Türk sinemasının iki önemli ismi Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasında süregelen 'intihal' tartışmasıyla ilgili, Ceylan sessizliğini bozdu.

'Üç Maymun' filminin senaryosunu Demirkubuz'dan çalmadığını belirten Ceylan, Demirkubuz'un gerçeği bildiği halde aleyhine konuştuğunu savundu ve "Aşağılanan ben oldum ama aşağılık olan ben değilim" dedi.

Ceylan ve Demirkubuz arasındaki soğukluk

Bu iki usta yönetmen arasındaki soğukluk, Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' ödülü kazanan '3 Maymun' filminin Zeki Demirkubuz'un bir eserinden intihal yapıldığı iddialarına dayanıyor. İki isim de bu iddialara bugüne kadar sessiz kalmıştı.

"Üç Maymun" filminin intihal iddialarına yanıt

Ceylan, kendi kitabında 'Üç Maymun' filmiyle ilgili iddialara yanıt verirken, Demirkubuz'un bu iddiaları bilinçli olarak ortaya attığını ifade etti. Ceylan, Demirkubuz'un kendi filminde yer alan imalardan yola çıkarak kendisine yönelik ithamlarda bulunduğunu söyledi.

Ceylan'dan Demirkubuz'a eleştiri

Aynı zamanda Ceylan, Demirkubuz'un bu tutumunu eleştirerek, "Böyle bel altından vurarak değil" diyerek, eski arkadaşına karşı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Ceylan, Demirkubuz'un kendisine yönelik intikam alma amacı taşıyabileceğini de ima etti.

İki yönetmenin filmlerindeki yansımalar

Demirkubuz ve Ceylan arasındaki bu gerginlik, her iki yönetmenin filmlerine de yansımıştı. Demirkubuz'un 'Yeraltı' filmindeki bir sahne ve Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmindeki bir diğer sahne, bu tartışmanın sinemaya da taşındığını gösteriyor.

Bu açıklamalar, Türk sinemasının iki büyük ismi arasındaki süregelen gerginliğin yeni bir boyut kazandığını ortaya koyuyor.