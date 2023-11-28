Yalı Çapkını Dizisinde Senarist Değişikliği: Mehmet Barış Günger Geri Döndü!

Sezon öncesinde 'Yan Oda' dizisi için ayrılan senarist Mehmet Barış Günger, beklenmedik bir dönüşle 'Yalı Çapkını' ekibine geri döndü.

'Yalı Çapkını'nda Senarist Değişikliği: Mehmet Barış Günger Geri Döndü

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Yan Oda' dizisinin ilk bölümlerini yazan Günger, eski ekibiyle birlikte 'Yalı Çapkını'nda da görev alacak. Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilen 'Yalı Çapkını' dizisi, Günger'in kaleminden geçen yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak.

Sevilen Dizi 'Yalı Çapkını'nda Flaş Gelişme

Öte yandan, Mehmet Barış Günger'in yazdığı 'Yan Oda' dizisinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye devam ediyor. Melek Baykal ve Oktay Çubuk'un anlaşma yaptığı, ödüllü yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı'nın yöneteceği 'Yan Oda' dizisinin heyecanla beklenen oyuncu görüşmeleri sürüyor.

Senarist Mehmet Barış Günger, 'Yan Oda'dan 'Yalı Çapkını'na Geri Döndü

Bu gelişmelerle birlikte, 'Yalı Çapkını' dizisinin 47. bölümünde neler yaşanacağı da merak konusu oldu. Seyran'ın Pırıl'ın Pelin'in kuzeni olduğunu öğrenmesi ve şüpheleri artması, Ferit'in sıkışmış hissetmesi, Kazım'ın düğünü planlaması ve Suna'nın sürpriz keşifleri gibi olaylar, dizinin heyecanını daha da artırıyor. Aynı zamanda, Günger'in geri dönüşüyle dizinin geleceği de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.