“BOLU” AVRUPA KENTİ “oldu” mu?..

Emel Sayın’ın 1986 çıkış tarihli Sevgisiz yaşayamam isimli albümüne aldığı Kız Sen İstanbulun Neresindensin şarkısı çok meşhurdur.

Bilenler bilmeyenlere anlatır. Güzeldir.

İlk kuplesini, birkaç sorusunu nakaratını da hatırlayalım. Hatırlatalım mı?

“duruşun andırır asil soyluyu/Hisar Kuruçeşme Sahil boylu mu/ Arnavutköylü mü Ortaköylü mü?”...

“Esentepe Yıldız Beşiktaştan mı”...”Yeşilyurt Florya Bakırköyden mi”...”Sarıyer Tarabya İstinyeli mi”...”Emirgan Bebekli Aşiyanlı mı” vb.Şarkıları tekrar tekrar dinlemeye ve kitapları gazeteleri okumaya devam dostlar.

Ve Gelelim Cennet İlimize Boluyu nasıl bilirsiniz. Bolu Avrupa Kenti mi? Ne zamandan beri?

“Olduk” diyebilmek çok çok iddialı değil mi?

Kime göre neye göre, nasıl Avrupa Kenti olduk.

Pegasus havayolları yaz boyu kaçıp gitmek istenilen 5 Avrupa Kentini Berlin,Viyana,Hamburg,Buapşte,Lonra olarak açıklamış.

Biz neredeyiz. Avrupanın neresindeyiz. Hangi kentlerin rakibiyiz.

Turizm kitaplarına göre de,Avrupa Siyasi haritası Avrupa’da turizm 5 farklı bölgede incelenebilirmiş. Batı,Güney,Kuzey,Orta ve dOĞUAvrupa.

Bu haritaya göre de doğu Avrupada;Molova, Ukrayna, Rusya, beyaz Rusya Polonya ve Romanya nın bilinen Kentlei...GüneyAvrupada da İtalya,ispanya,Fransa, Portekiz ile Andorra, Malta, Monako gibi küçük ülkelerin meşhur Kentleri var değil mi.

Biz ne çabuk Bolu olarak Parise benzetildik. Şanzelizeyi yaptınız da duramadınız mı.

Ey dostlar biz ne çabuk Kent olduk. Avrupalı olduk. Keşke değerlerimizle en güzel şehir olabilseydik diyenlerimiz var mı, yok mu?

Evet Türkiye’nın en güzel şehri için çalışıyoruz derken gazetenin önünde kent olmuşuz en arkasındaki sayfada güzel insanların olduğu fotoda afişte halen şehir olmaya mı çalışıyoruz?

Bu tezat çelişki mi. Aman dikkat.

Bursalılar da ; Türkiye’nin ilk ”Avrupa Kenti”ünvanını alan şehir Bursa’dır diyorlar. Sizce biz kaçıncıyız .Kaçıncı olduk.

Yarış mı kaçış mı kandırılış mı.Eğitim Şart ! Şart olsun şart.

Selam ve Muhabbetle...Sıhhat ve Afiyetle...Muvaffakiyetle...

Saygılarımızla.