BOLU’NUN EN GÜZEL ABİSİ SABAHATTİN ERATALAR SONSUZLUĞA UĞURLANDI-2

> Geçen haftadan devam ediyorum.

> Sabahattin Eratalar,, güvenilir ve uyumlu kişiliğiyle Bolu’nun ticari hayatına damga vurmuş bir Bolu sevdalısıydı. Şehrimiz iş hayatında çok sevilen, sayılan ve görüşlerine başvurulan bir kanaat önderiydi. Yaşamının son bir kaç yılına kadar çalışmayı bırakmadı.

> Sabahattin Eratalar, 1992 yılında eşi Emine Hanım’ın vefatından iki yıl sonra 1994 yılında Ayşe Hanım’la evleniyor.

> Yaşamını yitirdiği güne kadar da Ayşe Hanım’la çok mutlu bir yaşam sürdü. Sabahattin Abimiz, Ayşe Hanım‘ın ihtimamı sayesinde 96 yaşına sağlıklı ve huzurlu yaşadı.

> Düzenlemesini Hüseyin Tunçay’ın yaptığı Sabahattin Eratalar’ın yaşam hikayesinin yer aldığı “Hayatımın İzleri” kitabı, bir yandan da Osmanlı’dan günümüze Bolu ve Türk toplumunun geçirdiği aşamaları, yoklukları, savaşları anlatıyor. Adeta bir tarih kitabı ve belgesel gibi. Sabahattin Eratalar, 1945 yılından itibaren “Söz uçar, yazı kalır.” diyerek çok güzel notlar almış. İnsan bu anıları okumaya doyamıyor. Ben de en çok önemli kişilerin veya değişik insanların yaşamlarını anlatan kitapları çok seviyorum. Aslında her insan ayrı bir dünya. İnsanların yaşadığı olaylardan, tecrübelerinden ve yaptıklarından çıkarılacak çok dersler oluyor.

> Hüseyin Tunçay, Hayatımın İzleri kitabının önsözünde diyor ki, “Sabahattin Eratalar’ın yaşam öyküsü masal içinde masal, roman içinde roman sanki. Tekdüzelikten uzak bir Shakespeare trajedisi adeta. O’nun yaşam öyküsü Türkiye’nin yakın tarihinin izdüşümleriyle dolu. Bu iz düşümler ise üç kıtada toprakları bulunan bir imparatorluğun (Osmanlı İmparatorluğu) çöküşü, yeni bir Cumhuriyetin doğuşuna kadar uzanıyor. Fakirlik ve yoksulluklarla yoğrulan bir hayatın, savaşlardan arta kalan uzantıları var O’nun hayat hikayesinde. Bu nedenle O’nun yaşam öyküsünü okurken, Balkan Savaşları, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin kuruluşu ve bu kuruluştaki zorluklar ile İkinci Dünya Savaşı’nın yokluklarına tanık olacaksınız. Dedelerinin ve babasının yaşamlarında bu tarihi olayların izleri olduğu için Sabahattin Eratalar da hayatını ve hayat felsefesini bu miras üzerine oturtmak zorunda kalmış. Ne eksik, ne fazla…”

> Sabahattin Eratalar ise kitaba “BAŞLARKEN” bölümünde aynen ders gibi şunları yazıyor:

> “Ömür kısa, insanlar gelip geçici. Önemli olan bu kısa ömrü; kimseye zarar vermeden insanlara yardımcı olarak, üzmeden, kimsenin hakkını yemeden ve kimseyi arkadan aleyhine konuşturmayacak şekilde yaşamak…Ve kendini de yıpratmadan en iyi şekilde günü gün etmeye çalışmaya, eğlenmeye, dinlenmeye vakit ayırmak benim idealim.

> Ben yaşarken, konuşurken, o andaki durumumda olayları, geçmiş olayları, olaylarla zenginleştirerek anlatmayı çok severim. Bir seyyah köy köy dolaşıp bir mezarlığın yanından geçerken mezar taşları dikkatini çekmiş. Taşlarda şunlar yazılıymış: “10 gün yaşadı öldü.” “15 gün yaşadı öldü.” mezarlara bakmış, çocuk mezarı da değil ve merak etmiş. Köyde karşılaştığı bir ihtiyara sormuş ve ihtiyarın verdiği cevap şu: “Biz insanların kaç yaşına kadar yaşadığını yazmayız. Yaşadığı 60-70 yıl içinde gönlünce ve istediği şekilde kaç gün yaşayabilmiş, biz onu yazarız. Bir kimse 80 yaşında ölmüştür, ama bu 80 yıllık ömründe en mutlu yaşadığı günler 15 günse onu yazarız.” Bundan ibaret olarak hayatı mutlu günlerle doldurmak en büyük emelimiz olmalıdır.

> Hayatım boyunca hep bunu yapmaya çalıştım. Ne kadar becerdim? Bunun cevabını siz yakınlarımdan ve çevremdekilerden almak isterim. Rotary toplantılarında zaman zaman eskilerden bahseder ve onları arkadaşlarıma naklederim. Çok sevdiğim kardeşim Sayın Dr. Mesut Kalaycıoğlu Beyefendi bunları yazıya dökmemi müteaddit defalar söyledi. Ben zaten hayatımı ve akışı içindeki yaşam tarzımı, geçmiş hadiseleri yazmayı çok önceden planlamıştım. Ne var ki bunları yazmak hiç de basit değil. Ben daktiloyu önüme alacağım ve hemen yazıvereceğimi sanıyordum. Ama hiç de öyle olmuyor.”

> …/.

> Haftaya devam edeceğim.