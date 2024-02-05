Baibü’den taziye ve proje...

TAZİYE...

“Üniversitemizin de kuruluşunda görev alan değerli bilim insanı Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin bilimsel gelişimine büyük katkıları olan merhum Hocamıza Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.” Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü

Bizlerinde daha sonraları yazdığı “BOLU ÜÇTEPE” Gazetemizin “BAŞYAZARI” da olan1928 Malatya doğumlu olan Prof Dr.Türkoğan,1985- 1995 YILLARI arasında da “AİBÜ” nün kuruluşunda görev aldıktan sonra da 1995 de Gebze İleri teknoloji Enstitüsüne geçmişti.

Çok sayıda makalesi çeşitli dergilerde de yayınlanmış olan Prof. Dr.Orhan Türkdoğan, Sosyoloji alanında yaptığı ilmi çalışmalarıyla ve kitaplarıyla da Boluda da rahmetle hep anılacak Unutturulmayacaktırır. Mekanı Cennet Olsun.

PROJE...

“Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Her Yaş Dostu Üniversite mottosunu geliştirmeye devam ediyor. Anneler Üniversitede ve Çocuk Üniversitesi projeleri yanında şimdi de 60 yaş üstü vatandaşlarımıza dönük yeni proje başlatıyor.

Projenin ayrıntılarını görüşmek üzere Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı başkanlığında Üniversitemizde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım, Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hamit Coşkun, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İzzet Baysal Vakıf Huzurevi Müdürü Talat Orbay Oflaz, Bolu İzzet Baysal Huzurevi Müdürü İbrahim Durak, 22. Dönem Bolu Milletvekili ve Bolu İlahiyat Vakfı (BOLİV) Başkanı Mustafa Yünlüoğlu, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu ve İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Diş Hekimi M. Nejat Eratalar katıldı.

Üniversitemiz toplumsal katkı bağlamında, Her Yaş Dostu Üniversite hedefli çalışmalarına devam ediyor. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yeni başlatılacak proje bu kez 60 yaş üstü vatandaşlarımız için olacak. Dersler Üniversitemiz akademisyenleri ve paydaş kurumların uzmanları tarafından verilecek. Eğitimlerde belirlenen konu başlıkları; toplumsal katılımın artması ve sosyalleşme imkânı, kronik hastalıklarda ve ilaç kullanımında azalma, aktif ve kaliteli yaşlanmaya katkı, sosyal bağların geliştirilmesi, deneyim ve tecrübe paylaşımı, kuşaklararası ilişkiler ve etkileşimin gelişmesi gibi birçok faydalı alanlarda eğitimlerin yanı sıra kültürel ve sanatsal atölyeler de olacak.

Bahar döneminde başlayacak projeye Bolu’da ikamet eden 60 yaş üstü vatandaşlarımız kayıt yaptırabilecek.” deniyor. Teşekkürler. Bize buradan bu önemli duyuruyu paylaşıyoruz.

Kolaylıklar diliyoruz.Saygılarımızla.