BOLU’NUN EN GÜZEL ABİSİ SABAHATTİN ERATALAR SONSUZLUĞA UĞURLANDI-3

> Geçen haftadan devam ediyorum,

> …/.

> “Yazı yazmak, kitap basmak herkesin harcı değil. Benim harcım da değil. Benim yaşadığım çevre, konuşma ve yazma hususunda kabiliyetimi veya kabiliyetsizliğimi bilir. Onun için de kitabımda noksanlık ve cümle düşüklüğü olursa hoşgörü bekler, özür dilerim.

> Bugüne kadar bazı gazetelerde ve ticaret odası bültenlerinde güncel bir kısım yazılarım neşredildi. Rotary toplantılarında konuşmalarım oldu. Onları da bu kitabımda toplamak istiyorum. Tabi ki bu yazılarımı ve düşündüklerimi toplamak kısmet işi.

> İki üç yıl önce işin ucundan başladım, oradan buradan bir kaç yazı yazdım. Bu hep atlama, saplama oldu. Bu yıl işlerimiz hafifledi ve büroda boş kalmaya başladım ve yeniden işi ele alıp nihayet eski yazdıklarımı da toplayıp kitap haline getirmeye çalışacağım. Bu süreç ne kadar sürer bilmem, ama inşallah yazarım ve bitiririm. Kitabın ilk baskısını eş, dost ve akrabalarıma dağıtıp onların fikirlerini alacağım. Yanlışlarım ve eksiklerim varsa düzeltmem için katkılarını isteyeceğim. İkinci baskıda inşallah daha iyi bir kitap çıkar diye düşünüyorum. Tabi ömrüm elverirse!

> Burada yazacaklarım yalnız benim hayatım değil, güncel olay ve fıkraları da ihtiva edecek. Bunlara siz de ekleyebilirsiniz. Lütfen okuyunuz ve yanlışlarımı düzeltiniz. Hepinizi çok seviyor ve gözlerinizden öpüyorum.”

> Sabahattin Abimiz, ne kadar içten, samimi ve açık yürekli bir şekilde duygularını dile getirmiş değil mi? Kitabın, “GİRİŞ” bölümünü ise Sabahattin Eratalar 1945 yılında henüz 17 yaşındayken kaleme almış. O yaştayken bile ne kadar olgun düşünmüş ve hemen hemen herkesin altına imzasını atacağı hayata dair görüşlerini yansıtıyor:

> “Her insan doğar, büyür ve nihayetinde ölür. Zaten Allah’ın yarattığı evrenin kanunu da böyledir. İnsanın doğuşu sevinç, ölümü ise kederdir. Doğarız, bir zaman seviliriz, ailelerimizin ömürlerinde büyük bir değişiklik olur. Çeşitli evrelerde yaşar, nihayetinde hayata veda ederken de kederleniriz.

> İnsan doğumu ile ölümü arasında ancak birkaç defa hatırlanır ve anılır:

> 1-Doğduğu zaman derler ki “(X)’nin çocuğu olmuş, Allah yaşını uzun etsin. Çocuğun ismi (Y),

> 2- Çocuk büyür, delikanlı olur, ana baba çocuklarını evlendirirler, o zaman; “(Y) evlenmiş, Allah ailesine dirlik düzenlik versin.”,

> 3- Aile kurumu kurulur, zaman ilerler. Bu genç dinamik aile bir meyve verir, derler ki, “O, “Y’nin bir çocuğu olmuş, yaşı uzun olsun.”,

> 4-Aile genişler, ana baba ihtiyarlar, torunları olur. Bir gün gelir ki onlar da hayata veda ederler. Eğer hayatta iyi bir insan idiysen, o zaman; “(Y) ölmüş, zavallı iyi bir insandı, Allah rahmet eylesin.” derler.

> Ölümün ilk haftası iyiliklerinden, yaptıklarından uzun uzun bahsedilir.

> Sonra; sonra unutulursun. Varsa soyunu çocukların devam ettirirler.

> Hayatta iken devletine, milletine büyük bir hizmette bulunmuşsan o zaman ismin tarih sayfalarına geçer, iyilikle anılırsın. O da ancak bir asır sürer. Neticede gene unutulursunuz.

> Ben de her insan gibi doğdum ve büyüyorum ve bir gün gelecek ki hayata gözlerimi yumacağım. Belki büyük hizmetlerde bulunacağım. İşte bunları düşünerek hatıralarıma Allah’ın izniyle bugünden itibaren “HAYATIMIN İZLERİ” ismiyle başlıyorum.

> Bir gün gelir ihtiyarlarsam, o zaman bu yazıları okur zevk duyarım.

> Belki de bu notlar çocuklarıma, torunlarıma, çocuklarımın torunlarına da kalır. Onlar da dedelerinin hayatını öğrenirler ve de beni bir kaç defa anarlar. Bir kaç defa diyorum, çünkü ben dedemi hayatında bir kaç defa andım. Dedemin dedesini ise ancak şimdi hatırlıyorum.”

> …/.

> Haftaya devam edeceğim.