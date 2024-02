BOLU’NUN EN GÜZEL ABİSİ SABAHATTİN ERATALAR SONSUZLUĞA UĞURLANDI-4

Geçen haftadan devam ediyorum.

…/.

Sabahattin Eratalar’ın hayat hikayesini kaleme alan Hüseyin Tunçay, Sabahattin Abi’nin yaşamını dedesinden başlayarak anlatmış. Bu hikaye aslında tüm Anadolu insanının ne kadar çaresizlik ve yokluk içinde olduğunu da gözler önüne seriyor. Aynı zamanda buradan Sabahattin Eratalar’ın da nasıl bir başarı hikayesi yarattığını da görüyoruz. Osmanlı Sarayı, cariyelerle zevk sefa içindeyken Anadolu halkından vergi alıyor, ama hizmet götürmüyor. Ayrıca yanlış politikalarla savaştan savaşa sürükleniyor ve nice Anadolu delikanlısı savaşlarda şehit düşüyor, adeta nesillerimizi kaybediyoruz. Hala Osmanlı hayali kuranlar, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış ve savaş yıllarındaki halkın halini öğrensinler ve milleti yalanlarla aldatmasınlar.

“BOLU’DA BİR ÇEMİŞGEZEKLİ” başlığla başlayan ve o yıllarda insanlarımızın içler acısı halini gözler önüne seren ve içimizi burkan hikayeleri okuduğumuzda insanlarımızın ne zorluklar yaşadıklarını da öğreniyoruz:

“Sabahattin Eratalar’ın roman içinde roman; trajedi içinde trajediyi andıran yaşam öyküsünü anlamak için Dedesi Hasan Efendi ve Babası Mustafa Eratalar’ı (Bolu’daki lakabı ile Kel Mustafa) tanımak gerekiyor. Her ikisinin yaşam öyküsünde Balkan Savaşları, Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın şekillendirdiği şartların derin izleri var.

1900’lü yılların tüm buhran ve savaşlarında yenik düşmesine rağmen bu savaşlardan canlı çıkmayı başaran Mustafa, bir imparatorluğun yok oluşunun canlı tanığıydı. Verem, sıtma, kolera, difteri, dizanteri, frengi ve boğmaca gibi hastalıkların uğramadığı yer yoktu o yıllarda. Daha beşikteki yıllarında geçirdiği rahatsızlıklar sebebiyle saçları dökülen Mustafa’nın adı, “Kel Mustafa” ya bu koşulların getirdiği yokluk sonucu dönüştü. Başını saran yaraların iyileşmesi yılları buldu. Yaraları ergenlik çağına basmadan geçti geçmesine, ama şark çıbanını andıran yara kabukları döküldükçe saçları da onlarla beraber gitti.

Kader, Mustafa’nın babası Hasan Efendi’yi Çemişkezek’ten Bolu’ya kadar getirmişti. Mustafa’yı ise 5 yıl esir kampında olmak üzere daha zor yıllar ve koşullar bekliyordu. Mustafa, bir imparatorluğun yok oluşunu iliklerine kadar hissetmiş bir Anadolu insanıydı. Hikayeleri hüzünlü mü hüzünlü. Yaşamları zordan öte bir zorluk ve yokluk adeta. Bu nedenle Sabahattin Eratalar’ın hayat hikayesinde genlerini taşıdığı iki insanın etkilerini görmek mümkün.

Pek çok Anadolu insanı gibi Sabahattin Eratalar’ın Dedesi Hasan Efendi’nin tam doğum tarihini bilen yok. 1860’lı yıllarda dünyaya geldiği tahmin ediliyor. Ancak oğlu Mustafa Efendi’nin 1889 yılında dünyaya geldiği bilindiği için oğlundan 20-25 yaş büyük olabileceği tahmin ediliyor.

Hasan Efendi, aslen Çemişgezekli. Tunceli’nin ilçesi Çemişgezek’in mezra konumunda olduğu dönemlerde Karaağaç köyünde doğmuş Hasan Efendi. Çok çocuklu her yoksul ailenin evladı gibi O da maküs talihini yenmek umuduyla din eğitimine adamış kendisini. Çünkü o dönemde de yokluğu kırmanın tek olanağı okumaktı.

1900’lü yılların başında Anadolu’da okuma yazma oranı yüzde 10’ları bile bulmuyordu. Okuma yazma bilenlerin çoğu medreselerden, tekke ve zaviyelerden yetişmiş insanlardı. Hasan Efendi de bunlardan biriydi ve bu eğitimi nereden aldığına dair bir bilgi bulunmamasına rağmen, alaylı bir eğitim aldığı aşikardı.

Hasan Efendi’nin sesi de hayli güzeldi. Yine o yıllarda her Ramazan ayı öncesi Arapça bilenler, çevre il ve ilçelere giderek zengin aileler için Ramazan ayı boyunca Kuran-ı Kerim okuyor, hatim indiriyorlardı. Yerini yurdunu terk ederek, zengin aileler için hatim indirme işine de “Cer” adı veriliyordu. Bu amaçla başka şehir ve kasabalara yapılan seyahate ise “Cerre çıkma” deniyordu. Hafızlar, bu yolla zengin ailelerden kazandıkları üç beş kuruşla da geçimlerini sağlıyordu.

17-18 yaşlarında genç bir hafız olan Hasan Efendi, otobüs, tren ve benzeri ulaşım araçlarının bulunmadığı bir dönemde, Tunceli Çemişgezek’ten cerre çıktı. Bu nasip arayışı O’nu Bolu’ya kadar getirdi. Hasan Efendi’nin büyük olasılıkla kervanlar eşliğinde yaya olarak Bolu’ya geldiği tahmin ediliyor. Bu yolculuğun o yıllarda ayları bulduğu tahmin ediliyor.

Hasan Efendi’nin, rızkı için gurbete çıktıktan sonra geride bıraktığı ailesiyle tüm bağları koptu. Ya da kopmak zorunda kaldı. Çok çocuklu yoksul bir ailenin bir evladının eksikliğini belli ki pek kimse hissetmemişti. Hissetseler bile, yokluk ve imkansızlıklar, ailesinin Hasan Efendi’yi aramasına da imkan vermiyordu zaten. Hasan Efendi de kazandıkları ile ancak kendi boğazını doyurabildiği için ailesi ile bir daha iletişim kurmadı, kuramadı. Telefon, telgraf gibi iletişim araçlarının bulunmadığı bir devirde Hasan Efendi’nin Çemişgezek’in Karaağaç köyündeki ailesiyle haberleşmesi pek mümkün görünmüyordu.”

…/.

Haftaya devam edeceğim.