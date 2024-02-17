Motivasyon ve Spor

Tüm Bolu Gündem okuyucularına merhaba, spor yapmak;belirli bir sürece yayıldığında,yaşam stili haline getirildiğinde birçok artıları olan bir aktivitedir.Ancak bunu devamlı hale getiremeyenler genellikle motivasyon eksikiğinden şikayet etmektedirler.Peki motivasyon nedir?Nasıl motive olunur?
İlk adım olarak spor yapmaktaki amaç belirlenmelidir.Amaç o branşta iyi olmak,sağlıklı olmak,sosyalleşmek veya şampiyon olmak olabilir.Ancak bu amaç her ne olursa olsun kişi öncelikle bunu belirlemelidir.Eğer amaç belliyse bu amaç uğrunda motive olmak çok daha kolay olacaktır.Bunların yanında eğlenmek de motive olabilmek için oldukça önemlidir.Sporcu dünya şampiyonu bile olacaksa zevk almayı,eğlenmeyi ve rahatlayabilmeyi bilmelidir.Devamlı olabilmek için sürekli stres altında olmaktan kaçınılmalıdır.Yine motivasyonu sağlamak ve uzun süreler boyunca spora bağlı kalabilmek için kişinin kendini ödüllendirebilmesi de gerekebilir.Amaçları yolunda gerçekleştirdiği başarılar veya verilen emekler ödüllendirilmeyi hak eder.Önemli olan herkesin kendisine uyan ödülü bulabilmesidir.
Sporcuların robot olmadıkları ve duyguları olduğu unutulmamalıdır.Her sporcu motive olmaya,rahatlamaya ve ödüllendirilmeye ihtiyaç duyar.Bunların sağlanması için sporcunun kendisine,antrenörlerine,dostlarına veya ailesine büyük görev düşmektedir.Sevgi ve saygılarımla…
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.