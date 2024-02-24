Hangi Sıklıkla Spor Yapılmalı?

Tüm Bolu Gündem okuyucularına merhaba, spor yapmanın fiziksel ve zihinsel anlamda birçok faydası bulunmaktadır.Ancak her şeyde olduğu gibi sporun da dozu iyi ayarlanmalıdır.Uzman görüşlerine göre ne sıklıkla spor yapılmalı?Çok yoğun spor yapılırsa ne olur?

Bu sorurların cevabı aranırken öncelikle iki şeye dikkat edilmelidir.İlk olarak kişinin fiziksel kapasitesi,ikinci olarak da yaptığı sporun zorlama seviyesi.Örneklendirecek olursak yeni başlayan bir bireyin ağırlık kaldırma antrenmanlarını haftada ortalama olarak 3 kez yapması tavsiye edilmektedir.Bunun nedeni yıpranan kasların onarımı için vücuda yeterli sürenin tanınmak istenmesidir.Bununla birlikte örneğin iyi sayılabilecek bir fiziksel yeterliliğe sahip bireylerin haftada her gün yürüyüş,doğru tempoda tenis,voleybol,futbol ve basketbol gibi sporları yapmasında genel olarak bir engel görülmemektedir.Bunun başlıca nedeni vücudun kendini toparlama imkanı bulmasından dolayı herhangi bir sakatlık ihtimalinin oldukça düşmesidir.

Vücudun yeterince dinlenemediği,kendini toparlayamadığı durumlarda sakatlık,ağrı,bitkinlik ve mutsuzluk ihtimali oldukça artmaktadır.Spor sürecini uzun sürelere yaymak ve bir yaşam biçimi haline getirebilmek için bilinçli olmalı,gerekirse de spor uzmanlarından destekler alınmalıdır.Sevgi ve saygılarımla…