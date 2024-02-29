BOLU’NUN EN GÜZEL ABİSİ SABAHATTTİN ERATALAR SONSUZLUĞA UĞURLANDI-6

Geçen haftadan devam ediyorum.

…/.

“Genç Mustafa’nın askere alınması annesi Rahime Hanım için tam bir yıkımdı. Çünkü o yıllarda askere gidene, “Artık geri dönmez” gözüyle bakılıyordu. Psikolojik olarak zor günler geçiren Rahime Hanım’ın ruh hali iyice dibe vurdu. Rahime Hanım, hastalıklardan perişan düşen çelimsiz oğlunun savaşa çağrılmasıyla birlikte hayattaki tek dayanağını da kaybettiğine inanarak sağlığına dikkat etmez oldu. Çünkü böyle savaş ortamlarında kimsenin kimseden haber alması da olup bitenlerden haberdar olması da pek mümkün değildi. Nitekim Rahime Hanım 1916 yılında hayatını kaybetti.

Genç Mustafa, Balkanlardaki savaş için cepheye çağrılmıştı. Cephe çok geniş, düşman çoktu. Düşmanın çokluğundan öte Osmanlı Ordusu hiç iyi durumda değildi. Bundan da önemlisi, Harbiye Nezareti, Batılı devletlerin desteğini arkasına alan Yunan, Sırp, Bulgar ve Karadağlılar ülke ordusundan çok isyancı olarak görüyordu. Çünkü daha kısa süre öncesine kadar bu insanlar Osmanlı tebasına mensuptu. Ordu ise kendi içinde ikiye bölünmüş durumdaydı. İstanbul’daki Kamil Paşa Hükümeti, Balkan Savaşları’nın Birinci Dünya Savaşı’nın sadece küçük bir provası olacağını öngöremiyordu bile. Tüm batılı devletler isyancı milletlerin arkasındaydı ve Osmanlı Ordusunun disiplinsizliği bir türlü kontrol altına alınamıyordu.

Mustafa Efendi, Balkanlar’da isyanlar baş göstereceğinin haber alınması sebebiyle askere alındı. Yani savaş göz göre göre, “Geliyorum” diyordu. Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik ve özgürlük havası içinde bütün çok uluslu imparatorluklar yıkılma sürecine girmiş, Osmanlı İmparatorluğu da bundan fazlasıyla nasibini almıştı. Boğazlar ve Anadolu topraklarında ebedi emelleri olan bazı Avrupa ülkeleri, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan’ı açık bir şekilde destekleyerek Osmanlı Imparatorluğu’na karşı ortak şekilde savaşmaya ikna etmişti.

İngiliz, Fransız ve Rusların kışkırtması sonucu; Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ aralarında ihtilaflarına son vererek, Osmanlı Devleti’ne karşı 4 cepheden savaş açtı. Daha kısa süre önce Osmanlı Devleti, Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı bir savaş vermişti. Karlofça Anlaşması’ndan beri toprak kaybeden Osmanlı İmparatorluğu, girdiği savaşlardan galip çıkamıyordu. Çünkü Türk ordusu çağa ayak uyduramadığı gibi kendi arasındaki birliği de kaybetmişti. Ordu içinde İttihatçı ve İtilafçılar vardı. Birinci cephede yer alanlar biraz daha demokrasi için Padişahın yetkilerinin sınırlandırılmasını isterken, İtilafçılar İslam Halife’si olarak gördükleri padişaha ne pahasına olursa olsun biat edilmesi gerektiğini savunuyordu. Elbette başka görüş ayrılıkları da vardı var olmasına, ama her iki cephe içinde de başka fraksiyonlar mevcuttu. Savaşın ayak seslerini işitmemek mümkün değildi, ama Sofya Hariciye Nezareti’nden Asım Bey, Rusların Balkanlarda bir savaşa müsaade etmeyeceği yönünde İstanbul’a teminat vermişti. Oysa Ruslar bu isyanların arkasındaki gizli eldi. Asım Bey, bu düşüncesine Kamil Bey’i de inandırarak Rumeli’deki 120 tabur askerin terhis edilmesine sebep olmuştu…

Mustafa gibi pek çok Anadolu genci, terhis edilen bu askerlerin yerine savaşmak üzere silah altına alınmıştı, ama hiçbir tecrübe ve birikimleri yoktu. Zaten Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde girdiği savaşların tamamında silah altına alınan askerlerin niteliğine değil, sayısına bakıyordu sadece. Bir çok savaşın kaybedilmesinde bu bilinçsiz adımların etkisi de vardı.

8 Ekim 1912 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ilk savaşı Karadağ başlattı. Bu savaş ilanının ardından Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbıstan’dan beklenen hamleler geldi. Düşman sayısı 4 olmuştu. Mustafa’nın da yer aldığı Osmanlı askerleri ilk sıcak çatışmaya Bulgarlarla girdi. Fakat orduların başında bulunan Nazım Paşa’nın hazırlıksız yakalanması nedeniyle büyük bir hezimet yaşandı. Osmanlı orduları bütün Trakya’yı bırakarak Çatalca’ya kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Geri çekilen askerlerin arasında Mustafa da vardı.”

…/.

Haftaya devam edeceğim.