Türk Futbolu'nun Borç Batağı

Tüm Bolu Gündem okuyucularına merhaba,ülkemizin genel olarak en gözde spor branşı hiç şüphesiz ki futbol.Futbol için yapılan yatırımlar ve projeler diğer branşlar oranla oldukça yüksek konumda.Ancak Türk futbol kulüpleri bugünlerde borç batağına girmiş durumda.Peki bu çıkmazın sebebi nedir?

Güncel durumda 4 büyükler olarak tabir edilen Galatasaray,Fenerbahçe,Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu milyarlarca liraya ulaşmış durumda.4 büyüklerin ve diğer futbol kulüplerinin borçlanmasının nedenlerinden biri altyapıların istenen ölçüde olmaması.A takımlar için en ucuz futbolcu sahibi olma yolu olan altyapıların yetersizliği takımları yüksek maliyetli transferlere yönlendirmekte.Altyapı ve genç oyuncu yetiştirme merkezlerine gerekli önemi veren birçok kulübünse borçlarının azaldığı ve sportif başarılar kazanabildiği gözlemlenmekte.Uzun vadeli olarak planlanmayan birçok proje yalnızca günü kurtarmakta ve kulüplerin mali durumlarını günden güne daha kötüye götürmekte.Yalnızca tranfer anlamında değil birçok alanda yanlış projelerin yapılması inşa edilen kadroların devamlı bozulmasına,yüksek maliyetlerle yeni kadrolar oluşturulmasına neden olmakta.

Elbette bu mali tabloların sebeplerinden bazıları yöneticilerin kontrol edebileceği şeyler değil.Örneğin Türk kulüplerinin ana gelir kaynaklarının Türk Lirası olması ancak giderlerinin birçoğunun Dolar ve Euro cinsinden olması kulüpleri oldukça zora sokmakta.Ancak yine de kulüpler kendi geleceklerini kurtarmak için oyuncu yetiştirmeye,gelir-gider dengesini kurmaya ve yalnızca günü kurtarmak yerine daha kapsamlı projeler yapmaya yönelmelidirler.Sevgi ve saygılarımla…