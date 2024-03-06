TÜRKİYE “MAHALLİ SEÇİM”e giderken Bolumuzda “SON  DURUM”...

Ramazan Ayına giriyoruz. ”Huzur Ay”ı da deniyor malum.”01 ramazan 1445”...”11 mart 2024”Pazartesi ilk iftar.

“31 mart 2024” Pazar günü de yerel seçim var. Muhtarından belediye başka başkanına, İl genel ve belediye meclis üyelerini de seçeceğiz.

Kesin listeler de yeni belli oldu. Belediye meclisleri yenileniyor. Yeni fotoğraflar yeni resimler çok. Medyamız tarafından bile bir çoğu yok sayılıyor.

Görünür olmak çok önemli de bu önem sanki bir abartı da var gibi mi. Herkes memleket sevdalısı bir kısmı da yine rant peşine mi göreceğiz izleyeceğiz.

Siyasetciye genelde eski ilgi yok bu dönem. Ulusal basın ve uluslararası medya ise sürpriz partilerden küçük partilerin( YRP,ZP,TİP gibi)e bahsederek bazı yerlere epey etkili olabileceklerini de yazıp çiziyorlar. Pazarlıklar. Kayıplar. kazançlar. İller ilçeler.

Misalen, Karadenizde bazı iller ilçeler. 1 nisan sürprizleri mi. Şakaları mı. izleyeceğiz.

Bu sene isimler adaylar genelde çok kaygan zeminde kendilerini hissettiriyor. Kırk yıllık Kaniler olmuşlar bambaşka gibi. Görelim mevlam neyler.

Az kaldı, hatta seçim yeni başlıyor gibi. Ramazan çadırları sofraları gıda kolileri bakalım emekliler ve vatandaşlar üzerine ne kadar etkili inandırıcı olacak.

Bizim Bolu Merkez ise yine plastik bayraklarla dijital baskı afişlerle donatılı. Fakat en çok dikkat çeken ve kazanan ise dijital baskıcılar kırtasiyeciler matbaacılar gibi. Allah daha çok versin amin.

Değirmenlerin suyu nereden geliyor. Kimler niçin gereksiz abartılı bu kadar tanıtımı yapıyor. Her seçime yine siyasetin finansmanı gündeme geliyor. Neyseeeee.

Bolu’da muhtar resimleri isimleri her yerdeki fotoğrafları ise çok dikkat çekiyor. Pek hayra alamet değil. Nerede yetkinlik etkinlik. Hele azalar. Yazık mı bu emeklere masraflara giderlere. İşlere.

Demokrasi güzel bir zenginlik de işsizlik geçim sıkıntısı diz boyu değil mi dostlar.

Ramazan da yenilen hurmalar lux iftarlar, ulusal TV programlarına çıkmalar/ çıkartılmalar, yatırıma yapılmayan buyuk butçeler boğazları tırmalamasın. Üzmesin seçim sonucuna tüm dostlarımızı...

1 kg.İsrail hurması meşhur kuruyemişçiler de dörtyüz civarında. İran hurması o bile bu ramazan pahalı.

Boluda yakında et süt kurumu açılacak müjdesi verenler var. Allah Allah... Bir kilo kıyma için soğukta Ankara İstanbul büyük şehir örneklerine kuyruklara inşallah dönmesin.

Restoranlar lokantalar esnafın durumu ise daha zor. Dışarı da oruç açmanın menüleri ise hazırlanıyor. Sosyal tesisler var olsun. Şehrin göbeğinde gençliğin de yararlandığı menüde çok çeşit yemek sebze, tavuk ,kırmızı et 100-110-120 tl. idi dün. İzmit ve İstanbul da ise Kent Lokantaları halen malum kırka demir attılar. Siyasiler, fesliler, şapkalılar, müteahhitler ,inşaatçılar, platformlar, hayırsever hacılar hocalar pamuk eller cebe mi ?

Bu seçim biraz zor geçecek gibi mi ...

Bu memleket hepimizin değil mi?

Muvaffakiyetle. Sıhhat ve afiyetle... HUZURLA... Selam ve muhabbetle.

BOLU ‘AİBÜ‘e bu hafta...

Üniversiteler de Bahar dönemi başladı. Üniversiteler şehirlerin lokomotifi olmalı.

2024 ün“8 Mart” Kadınlar Günü gelirken BAİBÜ de 04.Mart.2024 Pazartesi günü çok hoş bir etkinliğe imza atıldı. Tebrikler.

Fen- Edebiyat Fakültemiz TARİH Bölümü Başkanı ; Bolulu Prof. Dr. Nuray ÖZDEMİR TİRYAKİ tarafından öncülük edilen faaliyet Mavi Salon’da yıllardır izleğimiz yazdığımız faydalı programlardan biri idi.

“TARİHTE KADIN VE BİLİM” Paneli...”TÜRK KADIN AKADEMİSYENLER BİRLİĞİ” ile birlikte düzenlenen bu panel harika idi. Katılımcılar çok şeyler öğrenciler.

Keşke kağıda imza atıp dinlemeyen giden öğrenciler yerine Bolulular dinleseydi bu kitabi bilgileri. Resitaller konserler gibi salonları dolurabilseydi. Neyse.

Panelin ilk oturumu Hemşehrimiz NURAY Hocanın Başkanlığında yapıldı. Panelistler; Prof.r. Mualla UYDU YÜCEL( İÜ’den ) Türk Kadın Akademisyenler Derneği Başkanı...”TÜRK BOZKIR KÜLTÜRÜNDE KADIN”, Karabük Üniversitesinden Emekli Öğretim Üyesi, Ülkemizin İlk Dinler Tarihi Profesörü “DİNLER TARİHİNDE KADIN” ve yine “İÜ” den Doç. Dr. Hayrünnisa ALP Hanım da “OSMANLI’ DAN GÜNÜMÜZE DERNEKLERDE KADIN” başlıklı yetkin ve etkin sunumlarını yaptılar.

Dernek Genel Başkanı; çok kıymetli İstanbul Üniversitemizden değerli Prof. Dr.Mualla UYDU YÜCEL Hocanın Başkanlığını yaptığı 15.30 da ki ikinci oturumda ise ”HALİÇ” Üniversitesinden Doç. Dr.Münevver Ebru Zeren,”BİLECİK”Üniversitesinden Doç. Dr. Dilara Uslu ve yine İÜ den Doç. Dr. Fatma Aysel Ilgın ise ünlü Bilim Kadınlarımızı Profesörlerimizi objektif kriterlerle “Bilimsel” Akademik olarak sunular tanıttılar. Bu isimler “İDEAL KÜLTÜR YAYINCILIK” dan yayınlanan, internette ve kitapçılarda da satılan 384 sayfalık 2023 de yayınlanan ”CUMHURİYET’İN 100.YILINA 100 İNCİ KALEM” isimli Kolektif Kitapları ,eserlerinde de yer alıyorlarmış. Okumamız dileğiyle.

Paneli sonuna kadar izleyen Görev alanı çok geniş olan, tecrübeli Rektör Yardımcımız, İletişimci Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ Bey de, kürsüden yaptıkları veciz hitaplarında ise, “ GELECEĞİN GÜÇLÜ DEVLETİ ve GELECEĞİN GÜÇLÜ TOPLUMU İÇİN KADIN HER YERDE OLMALIDIR.” idi. İşte bu... Bu tür programları yine bekleriz efendim. Selam ve Muhabbetle. MUVAFFAKİYETLE...