BOLU’NUN EN GÜZEL ABİSİ SABAHATTİN ERATALAR SONSUZLUĞA UĞURLANDI-7

> Geçen haftadan devam ediyorum.

> …/.

> “Osmanlı Orduları Sırbistan’a karşı Kumanova’da da büyük bir yenilgi aldı. 6 Kasım tarihinde ise Yunanlılar Preveze’yi alarak diğer kuvvetlerini Selanik üzerine gönderdi. Yunan ordularının saldırısıyla birlikte Osmanlı kuvvetlerine komuta eden Tahsin Paşa, tek kurşun dahi atmadan bütün ordusunu silahlarıyla birlikte Selanik’i Yunan birliklerine teslim etti. Selanik’i ele geçirdikten sonra Yunanlılar, Ege adaları Bozcaada, Limni, Somakraki ve Taşoz adalarını da aldı. Kuzey Arnavutluk ise Sırbistan ve Karadağ tarafından ablukaya alınmıştı. Çatalca’ya kadar geri çekilen Osmanlı orduları, Şükrü Paşa komutasında Edirne’yi güçlükle müdafaa ederken kurşun ve erzak eksikliği nedeniyle 22 Ekim 1912 tarihinde teslim olmak zorunda kaldı. Ve Osmanlı Devleti Bulgaristan’dan ateşkes istedi. 3 Aralık 1912 tarihinde taraflar arasında yapılan ateşkes ile çatışmalar durdu. Balkan Devletleri ve Osmanlı Devleti arasında 30 Mayıs 1913 tarihinde Londra Barış Antlaşması imzalandı. Koca Balkanlardan kala kala İşkodra ve Yanya kaleleri kalmıştı ve bir süre sonra onları da yiyecek ve cephane sıkıntısı nedeniyle teslim etmek zorunda kalacaktı.

> Anlaşmanın ardından yeni Osmanlı-Bulgar sınırı Midye-Enez hattı oldu. Trakya ve Edirne Bulgaristan’a, Güney Makedonya, Selanik ve Girit Yunanistan’a bırakıldı. Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederken, Makedonya’nın merkezi Sırbistan’a verildi. Böylece Osmanlı’nın Ege ve Balkanlardaki 550 yılı aşan hakimiyeti sona erdi.

> Yenilginin İstanbul’daki faturası Kamil Paşa Hükümetine çıkarılırken, ordu içinde savaş öncesi başlayan ayrışma yeni bir boyut kazandı. Allahtan Balkan Devletleri kısa sürede kendi aralarında ihtilafa düştü. Bulgaristan’nın daha fazla toprak almasını kabul etmeyen Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve 1. Balkan Savaşı’na katılmayan Romanya birleşerek Bulgaristan’a savaş açtı. İlk başta tüm ülkeler Bulgaristan’a karşı savaşırken, savaşın ilerleyen aşamasında Bulgaristan ile Romanya, Yunanistan ile Sırbistan birbirine girdi. Bu durumu fırsat bilen Osmanlı İmparatorluğu hemen karşı saldırıya geçti. İstanbul Çatalca’da bekletilen birlikler ilk etapta Kırklareli’ni geri aldı. Bulgaristan yenilgiyi hemen kabullenerek 10 Ağustos 1913 tarihinde Bükreş’te masaya oturmak zorunda kaldı. Antlaşmaya göre Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Romanya’ya toprak verirken, Osmanlı’nın eski başkenti Edirne de geri alındı.

> Savaş sona ermiş, genç Mustafa, Bolu’ya dönme hazırlıklarına başlamıştı. Ancak dönüşü pek kolay olmayacaktı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı’nın provası bitmiş, asıl galaya sıra gelmişti. Balkan Savaşları boyunca ailesinden uzakta kalan Mustafa onlardan doğru dürüst bir haber de alamamıştı. Genç Mustafa, tezkere bile alamamıştı ki, Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. İstanbul’da hazır kıta bekletilen diğer arkadaşları ile birlikte Çanakkale Cephesine gönderildi. Tıpkı Balkan Harplerinde olduğu gibi Çanakkale Savaşı sırasında da on binlerce Mehmet gibi Mustafa’dan da haber almak imkansızdı. Sara hastalığı ve yoksullukla boğuşan Rahime Hanım, hastalığının iyice ilerlemesi sebebiyle savaşın ikinci yılında 1916’da hayata veda etti. Mustafa’nın annesinin ölümünden haberi bile olmadı.

> Genç Mustafa Balkan Savaşlarından, Çanakkale’den canlı çıkmayı başardı. Pek çok arkadaşının gözleri önünde şehit düşmesine tanık oldukları sonra, oğlu Sabahattin tahminlerine göre 1915 yılında Fransızlarla girdiği bir çatışma sonunda esir düştü. Mustafa ile birlikte yaklaşık 1200 Türk askeri Fransızlara esir olmuştu. Fransızlar esir aldıkları Türk askerlerini öncelikle Mondros Limanına götürüyor, oradan Korsika adasındaki kamplarda tutuyordu. Bu kamp koşullarında ayakta kalmayı başaranlar ise Fransa topraklarında en ağır şartlarda çalıştırılıyordu. Genç Mustafa da Fransa’nın güney kesimlerinde bir çiftlikte köle gibi çalışmaya mahkum ediliyordu.

> Beş yılı aşkın süren esaret hayatı boyunca da ailesi Mustafa’dan bir türlü haber alamıyor. Adı, Çanakkale Savaşlarında ölüp ölmedikleri muamma olan binlerce Türk askeri arasında anılıyor sadece. Ankara Hükümeti ile Türk esirlerinin durumları masaya yatırılınca Fransa’nın elinde de 1200 Türk’ün olduğu anlaşılıyor. Yapılan diplomatik görüşmelerin ardından yaklaşık 6 yıl aradan sonra Mustafa ve arkadaşları Türkiye’ye iade ediliyor.”

> …/.

> Haftaya devam edeceğim.