Tüm Bolu Gündem okuyucularına merhaba,ülkemizde spor yapan sayısı gün geçtikçe artmakta.Çocuklarını spora yazdıran birçok aile de çocuğunun üst seviye sporcu olduğunun hayalini kurtarmakta.Peki üst seviye,elit sporcu nedir?Nasıl yetiştirilebilir?Üst seviye,elit sporcuların ortak özellikleri nelerdir?
Öncelikle birçok teknik odaklı branşta başlangıç yaşı oldukça düşmüş durumda.Elit sporcu haline gelen birçok sporcu ortalama 5 yaş yaşlarında spora başlıyor.Temelden iyi yetişen çocuklar yeterli yetenek,disiplin,fiziksel yeterlilik ve zihinsel özellikleri kendinde barındırabilirse üst seviye sporcu haline gelebilmekte. Branş daha çok fiziksel bir branşsa ve erken yaşlarda başlanması sakıncalı görünüyorsa en uygun zaman beklenmelidir.Dünyada gözlemleyebildiğimiz elit sporcularınsa birçok ortak özelliği bulunmakta.Bunlar birkaç istisna dışında disiplin,kararlılık,profesyonel yaklaşım ve zeka gibi birçok özellikle örneklendirilebilir.
En üst seviyelere çıkan birçok sporcuda istisnai durumların olması da oldukça doğaldır.Disiplinsiz,kötü alışkanlıkları olan ve profesyonel yapıya sahip olmayan da birçok elit sporcu olsa da bunlar çoğunlukla istisna olarak görülür ve örnek alınması genelde tavsiye edilmez.Sevgi ve saygılarımla…
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.