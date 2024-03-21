  BOLU’NUN EN GÜZEL ABİSİ SABAHATTİN ERATALAR SONSUZLUĞA UĞURLANDI- 9 SON

Geçen haftadan devam ediyorum.

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Sabahattin Eratalar, şimdiki Sakarya Okulu’nun olduğu yerdeki Feyzi Cumhuriyet İlkokulu’nda okuyor. 1939’da ilkokulu bitiren Sabahattin Abi, Bolu Ortaokulu’na gidiyor. O zamanlar Bolu Ortaokulu çok iyi ve tanınmış bir okul ve bütün kazaların çocukları okumak için Bolu’ya geliyorlar. 1943 yılında Bursa Lisesi’ne başlayan Sabahattin Abi, iki ay sonra Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi’ni kazandığını öğrenince o günün koşullarında binbir zorlukla Kastamonu’ya gidiyor. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi çok meşhur ve bu okuldan pek çok sanatçı, yazar, devlet katında önemli görevler alan insanlar yetişiyor. Sabahattin Eratalar, 1946 yılında başarıyla liseyi bitirdikten sonra İstanbul’a üniversite okumak için İstanbul’a gidiyor. O yıllarda teknik üniversite hariç, bütün bölümlere girmek serbest. İstanbul’da Tıp Fakültesi’ne kaydolan Sabahattin Eratalar, iki ay burada okuduktan sonra Teknik Üniversite sınavlarını kazandığını öğreniyor ve Teknik Üniversiteye kaydoluyor. Teknik Üniversitede okurken babasının işleri bozuluyor; bu da derslerini olumsuz etkiliyor. Bu arada sırtında bir ağrı başlıyor, muayeneler sonucunda maldepot kemik veremi başlangıcı olduğu anlaşılıyor. Vücudu 8 ay alçıda kalıyor ve ardından bir yıl alçı yatakta yatmak zorunda kalıyor. 1949 yılında alçı yataktan kalkınca 1956 yılına kadar korse ile hayata tutunmaya çalışıyor. Uzun ve zorlu hastalık süreci nedeniyle üniversiteye de devam edemiyor.

1954 yılında Emine Tor ile evlenen Sabahattin Eratalar’ın 1955 yılında ilk kızı Nesibe, 1960 yılında ikinci kızı Nuran dünyaya geliyor. Mutlu ve saygılı bir evlilik hayatı yaşayan Eratalar ailesinin mutluluğu 1992 yılında eşi Emine Hanım’ın kaybıyla bozuluyor. 1994yılında eş ve dostlarının tavsiyesi ile Ayşe Alkaya ile evleniyor. Ayşe Hanım, son anında kadar eşi Sabahattin Eratalar’ın yanından ayrılmadı.

Ülkemizin yokluk yıllarında, sigorta, kooperatif, kerestecilik, kavakçılık gibi çok çeşitli alanlarda ticaret yapan Sabahattin Eratalar, Bolu’nun önemli vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında başkanlık, yönetim kurulu üyeliği ve kurucu üye gibi görevlerde bulundu. Yaşadığı sürece Bolu’nun ticaret yaşamına damgasını vurdu.

Ülkemizin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 1930’lu yıllarda insanların nasıl yaşadıklarını Sabahattin Eratalar’ın kendi anılarından okuyalım:

“Yazın giysilerimiz; gri bir bezden yapılmış kısa pantolonlu şort, ayakkabılarımız da deriden veya otomobil lastiğinden yapılmış sandallardı. Kışın ise pantolonlarımız olurdu. Tabi ki bütün çocuklarda yoktu. Çocukların en az %30’u çıplak ayakla dolaşır, cam kırıkları, jilet artıkları ayaklarını keser, kanamalı olarak dolaşırlardı.

Annem çok tutumlu bir kadındı. Eskiden şeker, çuvallarla Eskişehir’den gelirdi. Çuvallar kaput bezindendi. Annem o çuvalları yıkar, bize külot dikerdi. Bazılarının üzerindeki markalar çıkmaz ve giydiğimiz donda Eskişehir Şeker Fabrikası’nın amblemi dahi olurdu.

Bizim çocukluğumuzda oyuncak diye bir şey yoktu. Annelerimiz paladan toplar yapar, onlarla oynanırdı. Kızlara ise bebekler yapılırdı.Fakirlik diz boyu idi. Türkiye’de hiç bir şey yoktu. Her şey ithaldi. İthalatı Yahudiler yaparlardı. Keresteciler Ermeni ve Rumlardı. Her şey gayrimüslimlerin elinde idi. Fabrikalar ve demiryolları yeni yeni gelişiyordu. İki büyük harpten çıkmış Türk insanı kendini geliştirmek için çırpınıyordu. Şeker Fabrikaları ve Sümerbank Fabrikaları Türkiye’nin en itici durumundaydı. Atatürk ve arkadaşları var güçleriyle çalışsalar da yer yer çıkan isyanlar ve karşı hareketler de Atatürk’ü zorluyordu.”

İşte koskoca Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Cumhuriyet mucizesinin nasıl doğduğunu gösteren ve gençlerin bu gerçekleri öğrenmesi gereken bir hayat. Sabahattin Eratalar gibi nice başarılı, çalışkan, azimli insanın çalışmalarıyla biz bugünlere geldik. Bu yaşananlar, kısa sürede Cumhuriyetimizin sanki çok eskilerde kalmış masal gibi gelişmesini gözler önüne seriyor. Sabahattin Eratalar ve böyle nice Cumhuriyet çocuğu iyi ki doğdular, iyi ki yaşadılar, iyi ki ülkemizin gelişmesine harç koydular. Mekanları cennet olsun, ışıklar içinde uyusunlar…



