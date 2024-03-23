BESYO Nedir?

Tüm Bolu Gündem okuyucularına merhaba,BESYO,yani açılımıyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu nedir?Hangi bölümleri vardır?Kimler bu okulları tercih edebilir? Mezunları ne iş yaparlar?

Ülkemizde maalesef BESYO'nun tam olarak ne olduğu bilinmemekte.Birçok öğrenci hedefledikleri okullara puanlarının yetmemesi durumunda BESYO seçmeleri gerektiği konusunda yanlış bilgilere sahip.Bu yanlış bilgilerden kurtulmak için bu okulların hangi bölümlerinin olduğunu bilmek gerekir.Öncelikle Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ele alınabilir.Burada öğrenciler isminden de anlaşılacağı üzere beden eğitimi öğretmenliği ve birçok okulda öğretim görevlisi olabilecek şekilde yetiştirilirler.Bir diğer bölüm ise Antrenörlük Bölümü'dür.Bu bölümde belirli spor alanlarında uzmanlaşmış antrenörler,masörler,çalıştırıcılar vs.yetiştirilir.Üçüncü bölümse Spor Yöneticiliği bölümüdür.Burada öğrenciler kulüp yöneticiliği,genel sekreter,yönetici,öğretim görevlisi gibi meslek dallarına uygun şekilde yetiştirilirler.Dördüncü bölümse Rekreasyon Bölümü'dür.Buradan mezun olan bireyler çeşitli aktivitelerde animatörlük,serbest zaman etkinliklerinde organize edici rolde bulunma gibi görevleri üstlenebilecek şekilde yetiştirilirler.Beşinci bölümse Spor Bilimleri Bölümü'dür.Çok az üniversitede bu bölüm mevcuttur.Kamu kuruluşlarında spor uzmanı,etkinlik koordinatörü ve lideri gibi birçok çeşitli alanda görev alabilecek bireyler bu bölümde yetiştirilir.Altıncı ve son bölümse Engellilerde Spor ve Egzersiz Bölümü'dür.Bu bölüm ülkemizde sadece Malatya'da bulunan İnönü Üniversitesi'nde mevcuttur.Bu bölümde öğrenciler engelli bireylerin spor eğitimi,egzersizleri ve fiziki rehabilitasyonları gibi birçok alanda yeterli olacak şekilde yetiştirilir.

Bilinçli biçimde BESYO'ya yönelen öğrenciler için hedefler daha net belli olsa da bilinçsizce bu bölümleri deneyen ve yeterlilik sağlayamayan önemli bir kitle de mevcuttur.Ayrıca BESYO için giriş sınavları da yapılmaktadır.Her üniversitenin belli kriterleri bulunduğundan spor altyapısına sahip bireylerin giriş şansları diğerlerine göre oldukça fazladır.Sevgi ve saygılarımla…