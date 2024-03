Kadın muhtar adaylarına başarılar

Yılmaz Özdil, 29 Ekim 2021 tarihinde Sözcü Gazetesinde “Cumhuriyet Kadın’dır” başlıklı bir yazı yazmış. Her zaman Yılmaz Özdil’in yazılarını ve kitaplarını çok büyük zevkle okuyorum. O kadar güzel yazıyor ki, bu gazeteyi atmaya kıyamayıp, saklamışım. Atatürk’ün erkeklerle eşit yurttaş olması için kadınlara verdiği haklar, ancak bu muhtarlık seçimlerinde hayat buluyor. Hala milletvekili, belediye başkanlıkları ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kadın sayısı çok az. Normalde kadın sayısı erkeklerle yarı yarıya olması gerekirken, bu alanlarda parmakla sayabiliyoruz ancak.

İşte şimdi Bolu’da muhtarlık seçimlerinde bu eşitlik sağlanmış görünüyor. Birbirinden iddialı, birbirinden güzel kadınlarımız Bolu’nun her mahallesinde kıran kırana erkeklerle yarışıyorlar. Her caddeyi, her sokağı fotoğraflı kadın muhtar adaylarının afişleri süslüyor. Çok da güzel görünüyorlar. Bu görüntü o kadar hoşuma gidiyor ki, “Ata’m bu senin eserin.” diyorum.

Yüz yıldır kafalardaki gerici görüşleri temizleyememişiz, bu yüzden kadınlarımız hala yönetimlerde hak ettiği yeri alamıyor. Hala bu karanlık Ortaçağ kafaları kol geziyor; bunları gördükçe, duydukça içim daralıyor.

Bu gericilere rağmen ilk kez bu muhtarlık seçimlerinde gerçek demokrasi mücadelesine şahit oluyoruz.

Kadın haklarında nereden nereye geldiğimizi, Yılmaz Özdil “Cumhuriyet Kadın’dır” başlıklı yazısında dile getirmiş ve yazısının sonunu da, Cumhuriyet’imiz için “Sırf bu sebeple ilelebet payidardır.” diyerek bitirmiş:

“1923

Temmuzdu.

Cumhuriyet ilan edilmesine üç ay vardı.

Mustafa Kemal, eşi Latife’yle birlikte İzmir’e gelmişti.

İkiçeşmelik’teki Ankara Sineması’na gittiler.

Türkiye’nin ilk sinemacısı Cemil Filmer işletiyordu.

Locaya oturdular.

Şöyle bir salona baktı. Hınca hınç doluydu. Herkes erkekti.

Sebebini bildiği halde “Cemil neden hiç kadın yok?” diye sordu.

“Paşam kadınlara yalnız salı günleri sinema gösteriyoruz.” cevabını alınca, yaverine döndü, “Salonun yarısını boşaltın, bizi karşılamak için dışarıda biriken kadınları içeri davet edin.” dedi.

Kadınlar alkışlayarak ve ağlayarak salonu doldurdu.

Koridorlar bile tıklım tıklım kadındı.

Hep birlikte “Şarlo İdama Mahkum” filmini seyrettiler.

Hadisenin keyfini uzatmak istiyordu.

“Hayatımda hiç bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum, şunu bir daha seyretsek olmaz mı?” dedi.

Kahkahalarla bir daha seyrettiler.

Milattı.

Tarihimizde ilk kez, kadın-erkek bir arada, işte böyle film izledi.”

Yılmaz Özdil, “Cumhuriyet’in odak noktası, kadındı.” diyor. Gerçekten de Cumhuriyet’le birlikte Medeni Kanun kabul ediliyor, resmi nikah geliyor, aynı anda birden fazla kadınla evlenme kalkıyor, çocuk gelinleri önlemek için küçük yaşta evlilikte yaş sınırı geliyor, mirasta erkeklerle eşit paylaşım hakkı, eşit eğitim hakkı, meslek edinme hakkı, seçme ve seçilme hakkı veriliyor.

Cumhuriyet’ten önce kadın insandan bile sayılmıyordu. Nüfus sayımlarında hayvanlar bile sayılırken; kadın, nüfus sayımında yok farzediliyordu.

Cumhuriyet’ten önce evin kapısından bile çıkarılmayan kadınlar, bugün Bolu’da muhtarlık seçimlerinde erkeklerle bala baş yarışıyorlar. Atatürk yüz yıl önce kadınları eşit yurttaş yapmıştı, ancak bu devrimlerin toplumda yerleşmesi ve kadınların gerçek eşitliğe ulaşması yıllar almıştı. Şimdi tam da Atatürk’ün istediği gerçek eşitlik bu muhtarlık seçimlerinde ortaya çıktı.

Dileğim; milletvekilliği, belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bu manzaraları görmek. Bu seçimlerde her mahallemizin muhtarı kadın olsun istiyorum. Kadın eli değince her şeyin çok daha güzel ve geleceğimizin aydınlık olacağına inanıyorum. Tüm Türkiye’deki ve Bolu’daki kadın muhtar adaylarına başarılar diliyorum.