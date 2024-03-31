Afrika Uzmanı“ANIL UTKU BENGİSU”nun “PANELİ”Boluluları “İHRACAT” da da Ümitlendirdi...

“AFRICA IS FUTURE”... “FUTURE IS AFRICA”...

“Afrika Ticaret Fırsatları Paneli”...

29 Mart 2024 Cuma gün ki “BOLU PANELİ”ne Endüstri Mühendisi,Afrika-Orta Asya İhracat Uzmanı,”BOSPHORUS EXPO”Gn.M.Alım Heyeti Ve “FUAR”Organizatörü,İzmir Tireli bir “ÖRNEK” Genç Girişimcimizi Bolu TSO Meclis Salonuna İl Genç ve Kadın Girişimcilerimizin ve Üniversiteli Misafir Öğrencilerimizin de katılım ve katkılarıyla birlikte ilgiyle izledik. O dostlarla, kardeşlerle birlikte “ORAdAYdIK”...

Ve salondan da Bolu için ümitli dostane bir şekilde ayrıldık. Teşekkürler...

Biliniği gibi “AFRİKA” kıtası “KOBİ” lerimiz için büyük fırsatlar içeriyor. Organize Sanayimize de hevesli genç Mühenislerimiz çalışıyor Üretiyor. Devletimiz de bu pırıl pırıl gençleri de “MARKA” ve” KOSGEB” aracılıklarıyla destekliyor.

Teşvik ediyor. Teşekkürler.

Üretmek... Evet çok önemli de ya “PAZARLAMA”...Nereye nasıl? Hangi yollarla dostlar.

İşte bu “PANEL”e Sn.”BENGİSU” Hoca, kendi hayat tecrübeleriyle samimi bir ortam da soru cevap şeklinde de haziruna aktardı.

Gana da 10 yıl Afrika a 12 yıllık tecrübeleri ile Boluya davet edilmişler.

Gana başta olmak üzere Togo, Benin, Fildişi Sahilleri ve Burkina Faso an gelecek iş insanları ile tanışma ve işfırsatlarını 24-25 Nisan 2024 e onuncusu “GHANA”a düzenleyeceği “WCI Forum Gana” ORGANİZASYONU na Bolulu İhracatcılara da nefes aldırmak da istiyorlar. Ticaret bu.

Bir beyaz masa gibi çalıştıklarını, Ordu ilimizden Adıyaman da davet edildikleri yerler de konuyu samimi olarak anlatıklarını da Bolu’da ki ilgili haziruna da anlattı. Teşekkürler.

Salona Türk ve Afrikalı “BAİBÜ” Öğrencileri ile de tanıştık.” DEMOKRATİK KONGO” Cumhuriyetinden “İBRAHİM” ve “ÇAD” dan gelen temsilci Öğrenci e kenilerini hoş Türkçeleriyle bizlere çok güzel ifade ettiler. Yakınımızda ki “ KARABÜK” deki istenmeyen nahoş hadiselerin Boluya da sıçramaması için çaba göstereceklerini de ifade ettiler. Teşekkürler.

Bizde “KAZAN KAZAN” yoluyla ağırladığımız bu misafir gençlere de ticaretimiz de sanayimiz de hocalık ağabeylik(PATRONLUK DEĞİL) de yapabilerek bu Bolu elçileri olacak yabancı öğrencilerimize gerçek ev sahipliği de yapabilmeliyiz ki onlar da bu fuarlar da FORUMLARA Bolulu sanayiciye tüccara tercümanlık ev sahipliği de yapabilsinler. Şimdiden peşinen teşekkürler dostlar.

Görüşmek üzere... Selam ve MUHABBETLE...Sıhhat ve Afiyetle...SAYGILARIMIZLA.