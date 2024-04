Türkiye cendereden kurtuluyor

31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar her seçimde hayal kırıklığı yaşıyorduk. Hele en son 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde öyle ümitliydik ki, seçim sonuçları tam bir hayal kırıklığı oldu, günlerce kendimize gelemedik.

Her şey de bir hayır vardır derler. Gerçekten de bu sonuçlar CHP’nin silkinerek, genel başkandan başlayarak büyük bir değişime gitmesine yol açtı. Bolu il yönetimi de dahil olmak üzere gençler il ve ilçe yönetimlerine geldiler.

Bolu’da il başkanlığına seçilen Tahsin Mert Karagöz henüz 30 yaşında. Merkez ilçe başkanı Çetin Uç da çok genç. Seçildikleri andan itibaren gece yarılarına kadar gençliklerinin enerjileri çalıştılar. Tabi bu arada yeni il ve ilçe yönetimlerinin çalışmalarını da unutmamak lazım. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Yeniden seçilen tüm Türkiye’nin göz bebeği Tanju Özcan, çok akıllı bir seçim stratejisi izledi. Zaten Bolu’da yaşadığımız değişim Tanju Özcan’ı bir yıldız olarak ortaya çıkarmıştı. Tertemiz ve geceleri muhteşem ışıklarla ışıl ışıl bir şehir. Kent restoranları ve öğrenciler için yapılan sosyal tesisler insanların yaşamlarına dokundu. Her şey öyle pahalandı ki, biz kadınlar da günlerimizi diğer restoranlara göre yarı yarıya ucuz ve kaliteli Bolu Belediyesinin sosyal tesislerinde yapıyoruz.

Belediyenin temizlik işlerini yapan kadınlar, Bolu’ya başka illerden gelenlerin çok dikkatini çekiyor. Sokakları süpüren, çöpleri toplayan ve bahçıvan işleri yapan kadınları görünce çok şaşırıyorlar. Hele bazı kadınlar öyle bakımlı ki; sarı saçlı, at kuyruklu güzel kadınlar Bolu’nun yeni de modern yüzünü de gösteriyor.

Türkiye, tarikatler ve cemaatlerin karanlık düşünceleri ile adeta cendereye sıkışmış biçimde yaşıyordu. Bu seçim sonuçlarıyla zincirlerini kırıp, aydınlığa doğru kanat çırpmaya başladı. Memleketimize gerçekten bahar geldi.

Tekrar bu seçimi alsalardı, sanki Anayasa’ya uyuyorlarmış gibi hemen Anayasa değişikliği gündeme gelecekti.

En çok da Atatürk’ümüze yapılan hakaretler gücüme gidiyordu. Atatürk’ün fikirlerini pranga olarak niteliyorlardı. Oysa gerçek prangaları bunlar, iktidara geldikleri günden beri din kisvesi altında karabasan gibi ülkemize takmaya çalıştılar.

Nas diyerek akıl dışı, bilim dışı uygulamalarla ekonomiyi rayından çıkardılar. Emekli ve çalışanlar zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamaz oldu. Artık ücretli ve maaşlı çalışanların araba ve ev almaları hayal oldu.

Güzel ülkemin güzel insanları seçim sonuçlarını o kadar güzel nüktedan bir şekilde sosyal medyada paylaşmışlar ki, bazılarına kahkahalarla güldüm. İşte o paylaşımlardan bazıları:

“Erdoğan’ın balkon konuşmasında Murat Kurum’u balkondan aşağı atmasından korkuluyor!”

“Uyanınca başka güzelsin Türkiyem”

“Memleketi gençler kurtaracak derken emekliler kurtardı”

“İzmir’in dağlarına, Ankara’nın bağlarına, İstanbul’un boğazına bahar geldi…”

“ Mahalli seçim sonuçları;

Hande Fırat yamuldu…

Abdülkadir Selvi’nin dili tutuldu…

Buket Aydın’nın kirpikleri düştü…

Hakan Ural’ın yalanmaktan dili kurudu…

Tuğçe Kazaz yeniden din değiştirdi…

Cem Küçük’ün gözleri daha da küçüldü…

Cübbeli Ahmet cemaatten atıldı…

Murat Kurum köfteciliğe başladı…

Turgut Altınok işsiz kaldı…

RTE demokrat oldu…

Bahçeli kayıp…

Meral Akşener huzurevine yattı…”

Seçim sonuçları kazananları asla şımartmamalı. Daha çok çalışarak insanların gönlüne girmeli. Sosyal belediyeciliğe daha çok önem verilmeli. Büyük bir sorumluluk aldılar. Bir daha ülkemiz bu cendereye girmemeli.