Holiganizm Nedir?

Tüm Bolu Gündem okuyucularına merhaba,sporda şiddet;son zamanlarda oldukça yaygınlaşmış durumda. Bu şiddetin tırmanmasının, holigan taraftar kitlesinin artmasının sebebi nedir?

Spor, yapısı gereği adrenalinin, hırsın ve rekabet gibi birçok unsurun barındığı bir olgudur. Ancak sporda şiddetin ve olumsuz davranışların artması spor camiasını oldukça derinden sarsmaktadır. Şiddetin ve holiganizmim tırmanmasının temel sebepleri branşlara göre oldukça değişmektedir. Örnek vermek gerekirse yöneticilerin gerilimi arttıran konuşmaları, ayrışmaya yol açan davranışlar, rakipleri kışkırtan davranışlar, edilen kötü sözler ve gerilimin artışından fayda sağlayan insanların provokasyon çabaları holigan taraftar kitlesinin artmasına neden olmaktadır.

Fanatizmin dozunun tutturulamaması, çevreye verilen zarar ve şiddet eğilimi sporun temel sorunları haline gelmiştir. Burada görev ortak olarak tüm sporseverlere düşmektedir. Kötü sözden kaçınarak, sporun dostluk ve birleştirici yanlarına vurgu yapılarak, provakasyon amaçlı davranan insanlara tepki koyarak ve cezaların arttırılması konusunda karar birliğine varılarak holiganizmin önüne engeller konulabilir. Sevgi ve saygılarımla…