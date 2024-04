Seben'i gezdik -1

17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 09.00’da Bolu Kızılay otoparkı yanından 35’er kişilik iki otobüsle toplam 70 kişi Seben’i gezmek üzere yola çıktık. Seben gezisi de her zamanki gibi emekli öğretmen Lütfiye Özkan hocamızın organizasyonu ile yapıldı.

Çevremizi tanıyalım diyerek Lütfiye Hocam, “Seben’e gitmek isteyen var mı?” diye sorduğu anda bir günde iki otobüslük istekli çıktı. Tabi ki bu ilginin altında Lütfiye Hocam’ın dikkatli, özenli ve uygun fiyatlarla gezilecek, görülecek yerleri proglaması etkili oluyor. Ayrıca Lütfiye Hocam’a öyle bir güven oluşmuş ki, nereyi teklif etse hemen müşterileri hazır ve söylediği anda otobüs doluyor, hatta ek otobüs tutmak zorunda kalıyor. Gördüğümüz yerlere bile, sırf Lütfiye Hocam’a güvendiğimiz ve bu gezilerden memnun kaldığımız için tekrar gidiyoruz.

Yolculuğumuz boyunca Bolu Ticaret Lisesi öğretmenlerinden Seben’li Saadet Demirel rehberlik etti. Saadet Hanım’ı her zaman bilgisiyle, zerafetiyle ve güzelliğiyle çok beğenir ve çok severim. Otobüse biner binmez Seben hakkında benim de ilk defa öğrendiğim çok güzel bilgiler verdi. Bizlere zevkli oyunlar oynattı, yolculuğun nasıl geçtiğini anlayamadık. Saadet Hocam, rehberliği mükemmel bir şekilde yaptı ve turizm rehberliği O’na çok yakıştı. Saadet Hanım’a öğretmenlikten emekli olunca turizm rehberliği yapmasını önerdim. Özellikle Seben’in tanıtılmasına çok büyük katkıları olur. Bu arada söylemeliyim ki, Lütfiye Hocam’ın, Saadet Hocamı rehber olarak seçmesi çok isabetli olmuş.

Bolu’dan hareketimizden yaklaşık yarım saat sonra Adya tesislerinde kahvaltı yapmak üzere mola verdik. Ormanlarla kaplı, doğal güzelliklerin zirveye çıktığı yerdeki otelin terası ve orman içindeki oturma yerleri çok güzel. Yalnız Adya Otel’in hizmet kalitesi ve yiyecek, içecek durumu beklentilerimizi karşılamadı.Tost yiyen arkadaşlar tostun içinde peynir göremediklerini söylediler. Biz bir kaç arkadaş kahvaltı istedik. Kahvaltı yanında gelen köy ekmeği bayat ve kuruydu. Görevliye söyledik, ekmeklerimizi kendimiz bozuk kızartma makinasında kızartmaya çalıştık. Tamam, çok kalabalıktık, bir anda 70 kişi gelince yetişememiş olabilirler. Ancak daha önceden haber verilmiş; hazırlıklı olmaları gerekir. Ben şahsen bir daha buraya gelmek istemem ve bir misafirimi buraya getiremem. Bu doğal güzelliklerin ortasındaki böyle bir otel böyle işletilmemeli. İnsanlar memnun kalsa buraya tekrar tekrar gelmek isterler. Oteli işletenler bana darılmasınlar; her şikayet bir armağandır diyerek gerekli düzenlemeleri yapsınlar. Bundan kendileri kazanır.

Ben, Seben’e en az 20 defa gitmeme rağmen, hala Seben’de görmediğim yerler vardı. Banka müdürlüğü yaptığım dönemde Seben’den müşteri edinmek, mevcut müşterilerimizi ziyaret amacıyla Seben’e gider, işimiz bitince hemen dönerdik. Seben’in içindeki parkı çok beğenirim; bu parkta mutlaka oturur, çay, kahve içerdik.

Bu gidişimizde de 70 kişi bu parkı doldurduk. Cumhuriyet Halk Partisinden 48 yıl sonra seçilen yeni Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş’ı tebrik etmek üzere Seben Belediye Başkanlığı makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çok kalabalık olduğumuz için belediye binasına sığamadık. Yeni başkan da sizi parkta ağırladı ve isteyen istediğini içsin diyerek, tüm Bolu’dan gelenlere çay, kahve, ayran, meyve suyu gibi ikramlarda bulundu.

Bu arada söylemeliyim ki Uygar Bey’i çok beğendik. Gerçekten makamına çok yakışmış. İsmi gibi uygar birinin böyle makamlarda olmasını çok özlemişiz. Hatta bazı arkadaşlar, “Uygar Bey, daha büyük yerlerde görev almalı.” diyerek fikir beyan ettiler. Benim de en çok hoşuma giden şey, yeni başkan Uygar Bey ilk işinin “Seben Belediyesi” tabelasının başına T.C. ibaresini koymak olduğunu söylemesi oldu.

Türkiye’nin kırmızı çizgilerinden olan ve nesinden rahatsız olduklarını bir türlü anlayamadığım T.C. tabelalarını ve okullardan Andımızı kaldırmaları beni çok üzüyordu. Bu iktidarın bu utanmazlıkları tarihte yerini alacak ve umarım bu yaptıklarından utanç duyacaklar. Yarın çocuklarının ve torunlarının yüzüne nasıl bakacaklar, çok merak ediyorum. Bana göre bu zihniyetin seçimlerde %5 oranında oy almaları bile fazla; hak etmiyorlar çünkü.

Türkiye’nin hemen hemen her ilçesinde, şehir merkezinin tam ortasında geniş ve ağaçlarla donatılmış çok güzel parklar oluyor. Avrupa’daki şehirlerde de büyük kent meydanları var. Benim gördüğüm bu meydanların çoğunda hiç ağaç yok. Ama bizim ilçelerimizde dev çınar ağaçları, çamlar, köknarlar, yöreye uygun ağaçlar bulunuyor. Bu ağaçların gölgelerinde oturma yerleri, masalar, sandalyeler ve banklar oluyor. İnsanlar buralarda keyifle oturuyorlar.

…/.

Haftaya devam edeceğim.