Ticaret’de “Bolu” Nerede”TTC CHİCAGO”Nerede?

TÜRK Ürünlerinin ABD pazarına daha rahat girebilmesi için pazarlama, satış ,uçtan uca loJistik, depolama, ve diğer konulara katma değerli çok değerli hizmetleri sunan “TOBB CHİCAGO TİCARET MERKEZİ” Heyeti 03 Nisan 2024 Çarşamba (9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinden önce) günü Bolulu, Geredeli vb. Firmalarla, gençlerle bir araya geldiler. Davetliydik. İcabet ettik.

Sonuna kadar dinledik, izledik. Önemsedik.

Kamuoyumuzla da konuyu paylaşmak için oradaydık.

Konu çok önemli. Konuklar çok değerli. Paylaşıyoruz.

Bir TOBB İştiraki olan “TOBB TİCARET MERKEZLERİ A.Ş.”(TTM) ve”(TTC) den, Genel Müdür, Tecrübeli”VOLKAN PALAZ”Bey” ve Genç”İş Geliştrme-Pazarlama&Üye İlişkileri Uzmanları ”TUĞÇE HOROZ”/ “BERFİN CİRAV” Hanımlar,vb... Hepsi de son derece donanımlılar, Uzmanlar, Memleket Sevdalıları...Teşekkürler...

İzlenimlerimiz olumlu. Bolulular bu işi de başarır. Belki de Bolunun birçok markası, aracılar aradan çıkarılarak direkt “TTC CHİCAGO” üyeliğiyle, vasıtasıyla AB de Boluluları temsil ederek, Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan dolarları da kazanırlar. OSB’lerimizin de gelişmesine, istihdama büyük katkıda bulunabilmeleri dileğimizdir.

Yalnız hep devlet, hükümet destekleriyle hibelerle değil; kendilerini iyi tanıtarak şımarmadan büyüğünü küçüğünü bilerek öğrencileri de hocaları da düşünerek, hiyerarşi ile hıyararşiyi karıştırmadan değil mi beyler, gençler... Eğitim Şart...

Abıldamadan yürümek yok. Haziruna saygı da şart olsun şart. Görelim mevlam neyler. İzleyeceğiz...

TOBB Chicago Ticaret Merkezi(TTC Chicago) President/CEO ‘su Sn.”VOLKAN PALAZ”ın kendi ifadesiyle; Eşi “BOLU” Mengenli... Eniştemiz...Bolu sevdalısı...Boluluların, Geredelilerin, misafir üniversitelilerin de, “AMERİKA “Pazarına da giriş süreçlerine ilişkin sorularına da gerçekçi cevaplarla , örneklerle adeta ders vererek harika cevaplar verdiler. İşte bu...

Arife tarif gerekir mi ?... Gerekmez, amma o gerçek ihracatçı, sanayici nerede? İnşallah konu ile ilgili gerçek profeyonelleri,Hocaları, Öğretim üyelerini de aramız da görmek isteriz dostlar.

“Marifet, iltifata tabidir” ve “müşterisiz meta, zayidir” derler değil mi?

Bu bilgilendirmeler çok değerli. Anlayanlara.

Eniştemiz, Volkan Bey ve güzel ekibini cennet İlimize yine bekleriz efendim.

Selam ve Muhabbetle...Sıhhat ve Afiyetle...Muvaffakiyetle...

Saygılarımızla.