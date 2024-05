Seben'i gezdik-2

Geçen haftadan devam ediyorum.

Seben’in parkında çay kahve içtikten sonra, çoğu arkadaşımız Seben çarşılarında alışverişe çıktı. Seben’in girişindeki fırından neredeyse hepimiz gobit tarzı ekmeklerden aldık. Fırında çalışan kadınlar bu ekmekleri yapmaya yetişemediler. Fırın önünde kuyruk oldu. Ekmeğin kokusu öyle güzeldi ki, sıcak ve taze taze ekmeklerin uçlarından başlayıp, çoğunu yollarda ve parkta yedik.

Çarşamba günleri Seben’in pazarı oluyor. Seben pazarındaki köylü kadınlardan alışveriş yaptık. Seben’in elması, üzümü, asma yaprağı, dağ fındığı, domatesi çok meşhur ve çok lezzetli oluyor. Yumuşak iklimi ve verimli toprakları sayesinde Akdeniz Bölgesinde yetişen ürünler burada da yetişiyor. Kavun karpuz, şeftali gibi meyvelerin tadı da çok güzel. Ben pazara çıktığımda da Bolu pazarından da özellikle Seben domatesi başta olmak üzere Seben’de yetişen sebze ve meyvelerden alırım.

Seben’in 2 mahallesi ve 29 köyü var. Toplam nüfusu köylerle birlikte 5 bine yakın. Ne yazık ki burada da köyler boşalmış ve köylerde sadece yaşlılar kalmış. Gençler tarım yapmıyor ve iş bulmak üzere daha büyük yerlere gidiyorlar. Üretim azalınca da tarım ürünleri ateş pahası oluyor, buna karşılık ülke nüfusu artıyor. Bu ters orantı, eğer tarıma bir teşvik yapılmazsa ülkemiz için daha zor günlerin bizi beklediğini gösteriyor.

Seben Bolu’ya 56 km mesafede ve yaklaşık bir saat sürüyor. Bolu Seben yollarındaki keskin virajların bir kısmı da düzeltilmiş ve yollar eskiye göre çok daha güzel ve rahat. Şahane orman ve doğal güzellikler içinde vaktin nasıl geçtiği anlaşılmıyor bile.

Seben’de eski uygarlıkların pek çok izine rastlanıyor. Tarihi kalıntılar, Seben’de M.Ö. 2000’li yıllardan beri insanların yaşam izlerini gösteren tören baltaları, çeşitli keseler, testiler, damga ve heykelcikler gibi kalıntılar bulunmuş. Yeni bulgular ortaya çıktıkça belki daha eski yaşam izlerine ulaşılabilir.

Tarihi kalıntılara göre buralarda önce Hititler, M.Ö. 1000’li yıllarda Frig, Lidya ve kısa bir süre Pers egemenliği altında kaldığı, M.Ö. 334 yılında Bitinyalıların yaşadığı, M.Ö. 74 yılında da Romalılara geçtiği görülüyor. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Doğu Roma, yani Bizans egemenliğine giriyor. Uzun yıllar Bizans egemenliğinde kalan bölge bir dönem, İranlılar, Pers ve Bizans arasındaki savaşlarda iki tarafın orduları arasında kalıyor. Zaman zaman da Abbasi ordularının da bu bölgede görüldüğü tarihi kayıtlarda yer alıyor.

Bölge, 1324 yılında Bolu’nun fethiyle Osmanlı yönetimine geçiyor. 1911 yılında şimdiki Keskinli Mahallesinde Mudurnu ilçesine bağlı Çarşamba isimli bucak olarak kuruluyor ve 1946 yılında Seben adıyla ilçe oluyor.

Seben ismini, kuzeyindeki Seben dağlarından alıyor. Seben, yüksek dağ, ulu dağ anlamına geliyor.

Seben Kaya Evlerini görmek ve öğle yemeğimizi yemek üzere Seben Kaya Evlerine geldik. Seben Kaya Evleri’nin bulunduğu yer çok değişik ve dik kayaların olduğu, Kapadokya’yı andıran bir yapıya sahip, Nevşehir’deki peri bacakarını andırıyor. Seben Belediyesi, buraya bungalo evler ve ahşaptan tüm dağları görecek şekilde ahşaptan yuvarlak bir restoran yapmış. Balık, et ızgara ve et kavurma gibi yemekler var. Daha önceden sipariş verildiği için serviste hiç aksama olmadı. Kimimiz balık, kimimiz köfte, kimimiz de et kavurma yedik. Herkes yemeğini çok beğendi ve yemekler çok lezzetliydi. Buraya sırf yemek yemek için bile gelinebilir.

Dağların arasında bir dere geçiyor. Dere kenarlarına ahşaptan çok güzel çardaklar yapılmış. Yemek sonrası dere kenarındaki çardaklarda çay, kahve içtik. Dere boyunca da korkuluklu yürüme yolları yapılmış. Amerikan kovboy filmlerinde gördüğümüz yüksek kaya dağlarının arasındaki vadilerde yürümek, hem kayaların içine oyulmuş mağara evleri, hem de doğal güzellikleri görmek çok hoşumuza gitti.

Haftaya devam edeceğim.

Not: Geçen haftaki yazımda, Seben ziyaretimizde Seben Belediye Başkanı seçilen Uygar Oturakdaş’ın ilk işinin Seben Belediyesi tabelasına T.C. ibaresini koymak olduğunu söylemişti. Geçen hafta sosyal medyadan, “T.C.“ an itibariyle yerinde… Saygı, sevgi ve selamlarımızı iletirseniz çok sevinirim.” diyerek mesaj göndermiş. Uygar Bey, içimizi sızlatan konulardan birini çözmüş. Tarih bilinci olmayanlar için küçük bir iş gibi görünen, ama çok büyük anlamlar taşıyan T.C.’nin yerine gelmesine çok mutlu oldum. Ellerine sağlık başkanım. Biz de size çok teşekkür ediyoruz.

