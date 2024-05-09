SEBEN’İ GEZDİK-3 SON

Geçen haftadan devam ediyorum.

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Seben Kaya Evleri, Solaklar, Muslar, Çeltikdere, Karca, Yuva ve Kaşbıyıklar Köyleri ile Alpagut Mahallesinde bulunuyor. Taşların içine oyularak yapılan kaya evlerinin geçmişinin tarihi bulgulardan M.Ö. 3.000’li yıllara kadar dayandığı anlaşılıyor. Buralarda M.Ö. 1.200’lü yıllarda Frigyalıların yaşadığı düşünülüyor. Frigyalılardan sonra Roma ve Bizanslıların da buralarda yaşadığı sanılıyor. Kırmızı boyalı haç işaretleri bulunan bu evlerde, erken Hristiyanlık ve Orta Bizans dönemine kadar kullanıldığı tahmin ediliyor.

Savaşlardan ve düşmanlardan korunmak için yapıldığı düşünülen bu kaya evlerinde, tarihi kaynaklara göre , 1402 yılında yapılan Ankara Savaşında Timur’a yenilen Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Mehmet Çelebi‘nin de saklandığı yazıyor.

1944 depreminde hasar gören kaya evlerinde üste binen 4 kat var ve bu katlar birbirine dar bacalarla bağlanıyor. Dik demir merdivenlerle çıkılan bu evleri görmek çok zor ve tehlikeli olduğu için kaya evlerine çıkarken çok dikkatli olmak gerekiyor.

Teknolojinin olmadığı o dönemlerde insanlar elleriyle iğneyle kuyu kazar gibi bu kayaları nasıl oymuşlar hayret ettik. Ayrıca bu dik kayalar içinde nasıl ve ne zor şartlarda yaşamışlar şaşıp kaldık.

Seben Kaya Evleri, 2009 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. derece Arkeolojik ve Doğal SİT alanı olarak tescillenmiş. Kayıtlara göre ortalama 100 bin kişi ziyaret ediyormuş.

Bolu’ya 32 km., Seben’e 16 km. mesafede, Seben Bolu arasında, Seben Hoçaş Köyüne de 500 metre mesafede, 900 metre rakımlı bölgede, muhtelif ebatlarda taşlaşmış fosil ormanı bulunmuş. Yeni keşfedilen ve Türkiye’nin ilk ve tek fosil ormanı olarak tescil edilmiş. Günümüzde mevcut olmayan ağaç türlerinin fosillerini barındırdığı için çok değerli olan fosil ormanı 975 hektar alanda bulunuyor. 18-19 milyon yıl öncesine dayanan ormanda, palmiye, kavak, söğüt, sedir, çam, sığla meşe, zelkova ağaçları, yaprak, dal fosillerinin yanında, çok farklı hayvan fosillerine de ulaşılmış. Kazılarda zar kanatlı böcekler, kapalı kanatlı böcekler ile balık fosilleri de bulunmuş.

2005 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 1. derece SİT alanı, 2013’te ise Türkiye’nin ilk Fosil Ormanı, 2021 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kesin Korunacak Alan olarak tescil edilmiş. Şimdi UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması için çalışılıyor.

Fosil ormanının bir örneği de Midilli Adasında var ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Burayı yılda 20 milyon turist ziyaret ediyormuş. Bizim niye olmasın; biz de bu zenginliklerimizi Dünya’ya tanıtabiliriz.

Fosil ormanı bakımda olduğu için göremedik. Burayı çok meral ediyorum ve ziyarete açıldığında ilk fırsatta mutlaka görmek istiyorum.

Seben’den dönüşte yapımına 2004 yılında başlanan Seben Taşlıyayla Göletinin etrafında aracımızla gezdik. Ardından kıyıya 100 metre uzaklıkta, gölün ortasındaki 50 yıllık geçmişi olan caminin yanına yürüyerek gittik. Bu cami daha önce sular altında kalmıştı, gölün üstünde sadece minaresi görünüyordu. Gölün suları boşaltıldığı zaman, sular çekilince cami ve caminin yolu yeniden taş doldurularak yükseltilmiş. Burada oturup manzarayı seyretmek istedik; ancak çok rüzgar ve soğuk olduğu için oturamadık.

Seben Taşlıyayla Göleti Abant’ın 7 kat büyüklüğünde, çevresi 22 km uzunluğunda, 50 milyon m3 su kapasitesi olan ve Seben’in 32 bin dekarlık verimli arazilerini sulamak üzere yapılan Batı Karadeniz Bölgesinin en büyük sulama göleti. Yılda 30 milyon TL.lik katkı beklenen göletin sularının büyük bölümü boşaltılmış. Şimdi yeniden su tutulmaya başlanmış. Bu iktidarın en büyük hatalarından biri de hesapsız kitapsız, plansız programsız, düşünülmeden, araştırmadan bu işlere girişmesi. Bu yüzden çoğu şey yap boz tahtasına benziyor. Bu gölet de bunun en güzel örneklerinden biri.

Bazı kişiler, doğanın dengesini bozduğu ve Bolu’nun iklimini değiştirdiği, Bolu’nun havasını nemlendirdiği gerekçesiyle bu gölü eleştiriyorlar. Ancak ben, bu Bolu’nun yeni bir şaheser doğal güzellik daha kazandığını düşünüyorum. Turizm ve tarım açısından, Bolu ve Seben’e çok büyük katkılar sağlayacağını tahmin ediyorum.

İşte Seben gezimiz, yöremizin daha keşfedilmeyi bekleyen pek çok değerimizin ve güzelliğimizin olduğunu gösterdi. Bu vesile ile de bakmak ve görmenin de farkını anladık.