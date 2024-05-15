Bolu'nun acı kaybı ve 35. Şükran Günleri'nde bitter organizasyon mu?

ACI KAYBIMIZ

Vakfımız mütevelli heyet ve yönetim kurulu üyesi, vakfımıza çok büyük hizmetlerde bulunmuş olan değerli öğretmenimiz Muhabbet Koç, 09.05.2024 tarihinde vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, vakfımıza ve ailesine başsağlığı temenni ediyoruz. Muhabbet Koç öğretmenimiz her zaman kalbimizde yaşayacaktır.

ŞÜKRAN GÜNLERİ

Bolu Belediyesi 1990 yılında 11 Mayıs’ı “İzzet Baysal Şükran Günü”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ise 1995 yılından itibaren “İzzet Baysal Günleri” olarak ilan etmişler, 2002 Yılından itibaren ise “İzzet Baysal Şükran Günleri” olarak kutlanmaktadır. 2007 Yılında Bolu Valiliğinin önderliğinde “İzzet Baysal Şükran Günleri Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Yönergesi” hazırlanarak, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerine sunulmuş, 07.11.2008 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Yönergenin kabulünden sonra her sene Mayıs ayının 11,12 ve 13’üncü günlerinde (3) gün festival havasında kutlanacaktır. 2006 yılından itibaren İzzet Baysal’ın hayırseverlik anlayışı, yaşam tarzı ve ahlaki değerleri doğrultusunda ilimizde topluma hizmet veren bir kişi veya kuruluşa “İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü” verilmektedir. Her sene 11 Mayıs’tan itibaren bir hafta süre ile kutlamalar yapılmaktadır. Ve bu kutlamalara başta Valilik, Belediye Başkanlığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi olmak üzere Bolu’da bulunan tüm sağlık ve eğitim kurumları ile diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri halkla bütünleşmiş olarak katılmaktadırlar. 13 Mayıs 2012 tarihinde Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda alınan karar gereği 2013 yılından itibaren bu kutlamalar Bolu Kent Konseyi tarafından organize edilmeye başlanmış olup, Valilik, Belediye ve Üniversite ile diğer kurum ve kuruluşlar gerekli desteği sağlamaktadırlar.

10, 11, ve 12 Mayıs 2024 tarihlerindeki Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerindeki şükran günleri organizasyonu yine bozuktu.

Niçin mi? 35 yılda gittikçe azalan, tatsız, tuzsuz ve zayi olan emekler. Kent konseyi kendi içinde organize değil.

Şükran Günleri'nin tarihçesi yukarıda. Her gelen değiştirdi gitti. Kimler geldi, kimler geçti?

Buruk acı, buruk tat, gönüllülük ancak gönüllü insanlarda. İnşallah 36.'sında birileri millete iner ve bizler de gerçekte şükranlarını sunanları görürüz.

Fotoğrafları inceliyorum. Geçmiş yıllarda olanlar, bu yıl niye yok? Ya biz vekil seçemiyoruz ya da organizatörler iyi organize edemiyorlar.

Bolu'nun en büyük ilçesi Gerede hazırlanamamış. Mengen standı bomboş. Mengen peyniri bile Pazar günü tattırılamadı.

Ahmet Amca çok haklı. Nerede bu millet?

Bolu merkez mahalle muhtarları derneği, 45 mahalleyi bir araya getirerek yenilendi. Önerim, bu yeni yönetimi de vakfımız iyi değerlendirmelidir.

Eski Vakıf Mütevellileri:

A. Müzeyyen Gültopu (1927-2021)

Şerafettin Erbayram (1937-2019)

Cahit Dinçtürk (1932-2004)

Rıfat Ersoy (1921-2002)

Mesut Kalaycıoğlu (1950-2017) v.d

Muhabbet Koç öğretmenimizi bu vesileyle rahmetle anıyor, arıyoruz. Saygılarımızla…