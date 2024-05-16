Bin bir çilelerle yaşadığımız yalan dünyaya binlerce yıldır kimler gelmiş, kimler geçmiş… Hepsi bir rüya misali son sürat su gibi akıp gidiyor. Geride kalan sadece yaptığın güzellikler ve insanlığa yaptığın katkılar. Yoksa bir gün gelecek yaşadın mı, yaşamadın mı bilinmeyecek, adın bile anılmayacak.

Tıpkı Can Yücel’in dediği gibi: “Ömür dediğin nedir ki?/ Çay bardakta soğuyana dek geçen zaman/ Çayınız bardakta soğumadan/ Tadıyla için hayatı/ Soğutmadan sevgileri/ Soğutmadan sevdaları/ Soğutmadan dostlukları/ Yaşayın doyasıya/ Seviyorsanız koşun ardından/ Beş dakika bile duracak zaman yok/ Kırmadan, incitmeden/ Sevin hayatı/ Kırmaya zaman yok/ Çayınız bardakta soğumadan/ İçin çayınızı hayat geçiyor/ Yaşamamak yüreklere zarar…”

Çocukluğunuzdaki aklınızda, kötülüklerin hiç olmadığı, insanların hepsinin iyi yürekli ve yardımsever olduğu bir dünyadan, yaşınızı aldıkça yediğiniz darbelerden, iki yüzlülüklerden, kıskançlıklardan, hasetliklerden sonra insanlara olan güveninizin kaybolduğu, çevrenize şüphe ile baktığınız farklı bir dünyaya adım atıyorsunuz. Tecrübeleriniz sizi olgunlaştırıyor. İşte yaşamın acı deneyleri, Konfüçyüs, Mevlana, Şems-i Tebrizi, Tolstoy, Platon gibi düşünürlerin insanlara adeta ders niteliğindeki güzel sözlerini ortaya çıkarıyor. Atasözlerimiz de aynısı değil mi? Yılların yaşanmış tecrübelerinden her zaman geçerli olan mükemmel sözler ortaya çıkmış.

Ben de zaman zaman bu güzel ve anlamlı sözleri yazılarımda, konuşmalarında hep kullanırım. Bazı güzel sözleri de defterime ve bilgisayarıma kaydediyorum, arada sırada onları okuyorum. Her okuyuşumda da ne kadar da güzel ve doğru söylemişler diyorum. Bu sözlerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı güzel sözleri sosyal medyadan aldığım için kimin söylediğini bilemediklerim var, o sözlerin sahiplerini yazamadım. Söyleyenleri bildiklerimin isimlerini yanlarına yazdım.

İşte bu güzel ve anlamlı sözler:

“Bazen insan evi gibi, hayatında da sağlam bir temizlik yapmalı… İçini tüketen aşkları, sahte dostları, kuyu kazan akrabaları sonsuza kadar kapının ardında bırakmalı…”

“Elinizdeki imkanların, cebinizdeki paranın ve yanınızdaki insanların kıymetini bilin.”

“Gönlü güzel insan her yeri güzelleştirir. Ve insan yaşadığı yere göğe değil, taşıdığı yüreğe göre yaşar.”

“İnsanlar, seviyelerinin seninle konuşmaya yetmeyeceğini anladıkları için, arkandan konuşmaya başlarlar. Keyfini çıkar.”

“Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar.” Tolstoy

“Hayatın ne olduğunu, onun güzelliğinde aramak ve bunu güzel hedeflere doğru yönlendirmek gerekir.” Maksim Gorki

“Kalbinizin ısınmadığı insanlardan uzak durun.” Hz.Ömer

“Büyük ve üstün insan kendi kendini bulmaya çalışır. Küçük insan ise başkalarını aramaya çalışır.” Konfüçyüs

“Söz biliyorsan söyle ibret alsınlar, söz bilmiyorsan sus da seni adam sansınlar.”

“Cömert olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşlığın, karşılık olmayınca aşkın kimseye hayrı olmaz.”

“Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer, kötülük yapanlar yüzünler değil, durup seyreden ve onlara ses çıkarmayanlar yüzünden.” Albert Einstein

“Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızların cezasız kalmasıdır.” Platon

“Kötülüğe rağmen iyilik, yanlışla rağmen doğruluk, zorluğa rağmen cesaret ve uzaklığa rağmen vefa, asil insanların kudretidir.”

“Allah bizi, aşkın vasatından, işin kesatından, dostun fesadından korusun.”

“Gelip boşluk dolduranlardan değil, gittiğinde yeri dolmayanlardan ol.” Cerazza

“Gönül kapısı herkese açılır mı? İki laf eden adam sayılır mı? Bakma insanoğlunun uyruğuna, tanıyamazsın basmadıkça kuyruğuna.”

“Olur olmaz kişilere içini dökersen, toplamak yine sana düşer.”

“Paran varsa; insanlar seni tanır. Paran yoksa; sen insanları tanırsın.”

“Kadının huyu para yokken, erkeğin huyu para çokken anlaşılır.”

“Beyni şeytanlaşmış insanlara doğruyu anlatmak suyun üstünde yürümek gibi bir şeydir.”

“Güzel olanı beğen, iyi olanı sev, doğru olanla yürü, kıymetli olanı yanından ayırma. Sana değer vermeyenlerin ise sal ipini gitsin! Çünkü hayat, onlarla uğraşmak için çok kısa...”

“Arsıza yüz verme, tepene çıkar! Edepsize çok susma, sabrını yorar! Cahile çok vefalı olma, bir pula satar! Yordam bilmeyenle yola çıkma, istikametin şaşar!”